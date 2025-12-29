童子瑋擔任百貨公司一日義工義賣 助植物人

基隆國際百貨攜手創世基隆院舉辦歲末感恩義賣會，議長童子瑋到場擔任義工叫賣，以實際行動力挺弱勢服務。（記者林玉棋翻攝）

▲基隆國際百貨攜手創世基隆院舉辦歲末感恩義賣會，議長童子瑋到場擔任義工叫賣，以實際行動力挺弱勢服務。（記者林玉棋翻攝）

基隆國際百貨與創世基隆院從昨（29）日至31日止連續三天的上午11點至下午5點，於百貨門口舉辦歲末感恩義賣會，邀請市議長童子瑋現場擔任一日義工；童子瑋已多年擔任創世送禮到家義工，除了送關懷年禮到植物人家外，今年更是捲起袖子幫忙叫賣，現場集合多家愛心廠商物資，有吃、有玩及各式生活用品，還有許多滿額送及捐發票索好禮的活動，義賣所得全數用於助創世送禮到家經費，歡迎大家來挖寶做公益。

廣告 廣告

在地紮根將近五十年的「國際百貨」，由林國慶董事長一手創立，現已交由第二代經營，每年為回饋社會都會舉辦愛心義賣，因疫情停辦了好幾年，在了解創世需求後，以實際行動力挺弱勢服務，年末與創世基金會基隆院聯合舉辦「歲末感恩義賣」，為植物人籌募「送禮到家」經費，連續三天的公益活動，敬邀民眾響應，讓愛轉動成基隆最美好動人的風景。

創世基隆院院長李淑婷表示，「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，在冷冽寒冬中感受到溫暖與希望。邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。愛心專線：（02）2421-4738。