童子瑋有意參選基隆市長 謝國樑回應了

現任基隆市長謝國樑今(17)日赴新北市進行都市更新相關市政交流，席間受訪。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕基隆市議會議長童子瑋有意挑戰2026年基隆市長選舉，現任基隆市長謝國樑今(17)日赴新北市進行都市更新相關市政交流，席間受訪時表示，距離選舉還有整整一年，基隆過去已經歷太多選舉，他不再贅述，他想把市政工作做好，像今天就來新北學習經驗，也想學習新北市長侯友宜的連任，「把市政做好，就是最好的連任」。

現場媒體追問，童在節目上稱讚謝國樑騎樓整平做得不錯，不過民生關注度不足，如何回應？謝國樑微笑表示，「謝謝他的稱讚」。

