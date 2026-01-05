童子瑋服務團隊 清晨路口拜票

議長童子瑋五日清晨帶領服務團隊，站在國門廣場路口向市民朋友請安問好。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市議會議長童子瑋正式獲民進黨提名參選基隆市長，五日清晨六點三十分率領服務團隊站在國門廣場路口向市民朋友請安問好，許多騎車或開車經過的民眾放慢速度送上一句「加油！」童子瑋感謝基隆鄉親一聲聲溫暖的加油聲，就算站在路口吹著冷颼颼的風也一點都不覺得冷。

民進黨中執會十二月三十一日通過提名議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋的看板二日起就陸續出現全市各個行政區。

五日清晨更帶著服務團隊站在國門廣場路口，向準備搭車前往台北的通勤族或出門上班上學的鄉親揮手道早安，不少民眾也揮手或豎起大拇指熱情回應。

至於國民黨基隆市黨部批評大量看板充斥全市，童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過參選看板讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望這一場市長選舉能夠是正向選舉。