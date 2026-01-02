童子瑋獲提名 藍批愛心藏政治手段

議長童子瑋獲民進黨提名參選市長，國民黨市黨部發言人黃申棟二日批其在提名前後的作為都是包裝政治操作手段。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

議長童子瑋正式獲民進黨提名參選市長，國民黨市黨部發言人黃申棟二日指童子瑋在提名前後一連串作為，清楚顯示其政治布局早已啟動，所謂「關懷」、「愛心」不過是包裝政治操作的手段，社會自有公評。

黃申棟指出，依民進黨原訂時程，童子瑋原本應於去年十二月二十四日即完成提名；卻在宣布提名前一週，突然以「聖誕節送愛心」為名，企圖透過學校與教師之手，分送印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書，此舉明顯踩踏教育中立底線。經教育處婉拒後，童子瑋更動員所謂「家長」前往教育處抗議，這樣的操作難道就是童子瑋口中所謂的「尊重教育專業」？

黃申棟說，該書從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接書寫其施政理念與政治主張，如「子瑋叔叔會繼續努力，讓學校更美」等語句，這樣的內容已完全超出單純閱讀或教育範疇，而是以童書作為包裝向學童偷渡政治訊息，這不是送愛心，而是裹著糖衣的政治宣傳。

若依童子瑋這種「重視教育」方式，未來是否每一項市府出版品、每一本送到孩子手中的書籍，都可能成為政治人物偷渡意識形態的工具？這樣的城市、這樣的成長環境真的能讓家長放心嗎？黃申棟指出，根據公開資料，童子瑋此次共印製約一萬六千本童書，每本定價二百四十元，總金額高達三百八十四萬元，如此高額經費來源為何？是否涉及公帑？是否來自民眾對宗教信仰的捐獻？相關資金流向，童子瑋有責任向社會清楚交代。