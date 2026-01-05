童子瑋獲民進黨提名參選市長 看板掛遍基隆

民進黨基隆市長參選人童子瑋於12月31日正式獲得黨內提名後，在短短二天內即在基隆各區掛出大量競選看板，動作之快，另不少市民瞠目結舌。

對此，中國國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨（5）日召開記者會表示，童子瑋此次看板口號主打「基隆有作為·就選童子瑋」，並表示希望讓市民感受到未來的朝氣與執行力。只是他的政見尚未正式對外說明，看板卻已率先佈滿全市，讓不少市民忍不住好奇還沒看到政見，掛看板倒是很有執行力！

黃申棟進一步指出，有眼尖網友注意到童子瑋的看板數量相當驚人，目前粗估看板數量超過50面，若以基隆市廣告看板的行情，單月超過百萬，一年下來更超過千萬，還不包含設計與施工成本。對於這樣需要大量金流的規模，難免讓市民關心經費的來源，是自費、企業贊助，還是公帑？希望檢調不要睡著喔！也希望全體市民來累加他的費用，到時候看他是不是誠實申報。

廣告 廣告

談到看板的數量，也有網友將童子瑋與台南「看板王」林俊憲相提並論，並封童子瑋是「基隆看板王。」對此，黃申棟直言，「城市要進步、要改變，絕對不是靠把全市掛滿看板。」黃申棟進一步質疑「台南有林俊憲，基隆有童子瑋。」剛好可以組成「瑋憲」二人組，這樣的組合是巧合還是專門要來力挺賴皇違憲的？

副發言人林祐德強調，童子瑋看板競選主視覺與口號走的是明快、直接的路線，希望讓市民看到看板時感受到希望與活力，相信基隆能從保守與停滯，走向開放、自信與年輕化。然而，從網路反應來看，這樣的「看板式朝氣」，似乎並未完全說服市民。反而有不少聲音認為，看板過多不僅無助於理解理念，還可能影響市容，甚至與「改變、進步」的訴求相互矛盾。

黃申棟強調，不希望基隆市容被大量的看板給蓋住，更不希望基隆參選人變成「另一個林俊憲」，並呼籲童子瑋，與其把大量資源投入看板，不如多花心力在實際服務市民、提出具體可行的政見上。

【記者鄭紫薇／基隆報導】針對5日國民黨黨部記者會內容，民進黨基隆市黨部表示，國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力

民進黨市黨部指出，從國民黨每週緊盯童子瑋的表現，可以看出他們對市政的不自信，而從新聞稿的內容，也非常明顯。