童子瑋站路口問好 藍質疑看板多

基隆市議會議長童子瑋5日首度以民進黨基隆市長參選人身分站路口向市民問好，許多民眾經過也向童子瑋打氣加油。（徐佑昇攝）

基隆市議會議長童子瑋5日首度以民進黨基隆市長參選人身分，站在國門廣場路口向通勤市民問好，童表示，很開心有非常多民眾向他打氣加油，他也特別要求服務團隊音量不要太大聲，讓通勤族在車上好好補眠。國民黨基隆市黨部質疑，童子瑋看板過多是「看板王」，財源有疑慮。童則強調，剛宣布參選本就該多讓市民朋友認識他，並理解他的參選理念，呼籲應正向選舉。

童子瑋昨早6時30分與競選團隊至國門廣場向民眾問好，有許多民眾看見童子瑋紛紛豎起大拇指比讚或揮手，也有民眾搖下車窗向他打氣。

童子瑋表示，很久沒有站路口，一開始有點「陌生陌生」的，但看到許多市民朋友都很熱情跟他打招呼，給予鼓勵或加油就非常暖心。他也提醒民眾，寒流來襲天氣很冷要多注意保暖。

童子瑋站路口時特別叮嚀競選團隊音量不要過大，他表示，雖然國門廣場附近實際居住居民比較少一點，但是他還是怕吵到正在休息的民眾，外加通勤族很多，早上民眾也可能在車上補眠，所以不要太大聲，維持路過可聽到的音量就好。

國民黨基隆市黨部昨指出，童子瑋在基隆多處路口掛上「基隆有作為就選童子瑋」競選看板，質疑童是「看板王」，並要求相關財源應誠實申報。

民進黨基隆市黨部回擊，藍營每周緊盯童子瑋的表現，可看出對市政的不自信。童子瑋回應，選戰的腳步剛開始，本來就該多讓市民朋友認識他，所以會多掛一些看板廣告，也希望讓民眾看到他的參選理念跟用心。他也呼籲，基隆應該正向選舉，讓選民看見參選目標和基隆的未來。