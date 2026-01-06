童子瑋第二波LINE貼圖上架

童子瑋第二波LINE貼圖上架辨識度高，主打基隆日常。(童子瑋辦公室提供）

記者王慕慈∕基隆報導

民進黨基隆市長參選人童子瑋六日第二波專屬ＬＩＮＥ貼圖上架，貼圖以「清爽、親切、好辨識」，一眼就看出是童子瑋，清晨依舊站在基隆火車站南站與鄉親問好，他說，選戰才剛起步，除了走進市場跟路口，也要走進大家的ＬＩＮＥ群組裡。

童子瑋甫獲提名，即馬不停蹄，六日清晨站在基隆火車站南站與鄉親問好，打招呼，有一位阿伯上前握手，當場預祝他議長變市長。

童子瑋說，六日低溫冷颼颼，出乎意料，接收到很多鄉親朋友熱情回應，加油打氣，心情暖呼呼，很開心，希望大家看見他的努力，出身港邊，心繫港都，想要改變基隆未來的決心與用心，他強調，這場選戰，不口水，正面選舉，盡量加油。

基隆市議長童子瑋剛獲民進黨提名參選基隆市長，寒流清晨連兩日火車站前向通勤族問候。（記者王慕慈攝）

此外，六日童子瑋的進步基隆辦公室也推出第二波專屬ＬＩＮＥ貼圖上架，這次在設計上以清爽、親切路線，加強五官辨識度，大家一眼就能認出「就是童子瑋本人」。整體風格簡單明快，不用過多特效字，也融入不少基隆人的生活日常，像是「天雨路滑」、夜市美食「好吃一直吃」，以及長輩常用的問候語，符合不同年齡層使用，更貼近大家的生活。

這組貼圖由一位基隆在地的年輕女設計師完成，對方長期支持他的理念，並投入心力協助設計。考量目前選戰環境，為避免設計師被捲入不必要的選戰紛擾，團隊選擇不公開其姓名，但仍對其用心與支持表達誠摯感謝，並表示十分珍惜這份心意。

童子瑋表示，希望透過這組貼圖，讓大家在每天傳訊息的過程中，多一點笑聲，也多一點屬於基隆的生活味道。他邀請市民朋友與網友踴躍下載、分享，讓貼圖成為日常溝通中溫暖又實用的小陪伴。