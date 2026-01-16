童子瑋籲加強地方產業韌性

台美關稅談判結束，議長童子瑋籲地方產業應接軌國際。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

台美關稅在美東時間十五日結束，對台關稅調降為百分之十五且不疊加，基隆市議長童子瑋臉書發文，此待遇與日本、韓國、歐盟站在同一條起跑線上；他表示，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後面。作為地方政府與市政團隊，要思考的是如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。

童子瑋說，在全球經貿局勢高度不確定，主要國家紛紛採取保護政策的情況下，台美關稅談判是一項來之不易、也攸關產業競爭力的重要成果。

但是，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後頭，作為地方政府與市政團隊，應思考如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。童子瑋認為，基隆市政府該做的事其實很清楚，應該立刻開始行動，包含協助在地企業升級轉型、接軌國際供應鏈、為中小企業降低外部衝擊、提供更實質的支持、改善基礎建設，同時打造更好的投資與就業環境，讓產業根留基隆、讓人才願意留下，中央已經在談判上打好基礎，地方政府能不能落實配套，才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。