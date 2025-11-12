童子瑋籲考量民意與安全 與雙北脫鉤決策停班課

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）民進黨籍基隆市議會議長童子瑋今天說，市府應考量市民心聲與安全，颱風來襲時是否停班、停課，在部分情況下應考慮與雙北脫鉤。市府表示，是否停班課與基北北桃共同決策無關。

颱風鳳凰帶來豐沛雨勢，造成基隆市多處積淹水、土石崩塌等災情，基隆市政府接連2天宣布正常上班、上課，引起市民議論。

童子瑋上午在議會受訪說，基隆市無論地形、地貌，或地理位置、通勤需求與難度，甚至基礎建設，都與雙北有一定程度落差，10日晚間起，基隆市就下起非常大的雨勢，相信市民感受到通勤的不便，而基隆市大部分的國中都在山坡，家長騎機車載著孩子上學，雨量灌入山坡路段非常危險。

童子瑋說，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條第3款規定，風力或降雨量未達基準，地方政府也可宣布停班、停課，當市民有困難時，雙北其實有部分地區採彈性停班、停課。

他舉例，新北市瑞芳、平溪、貢寮等地區昨天停班、停課，基隆市碇內國中有許多學生來自這些地區，碇內國中究竟要不要停班、停課，不該以統一標準判斷所有情況，只以冷冰的數據（作為判斷基準），應在部分情況下，考慮與雙北脫鉤，呼籲市府未來遇到天然災害時，要考慮市民的心聲與安全。

童子瑋表示，各區民意代表昨天收到許多市民陳情，他也到各區處理積淹水問題，「我們各區的民意代表都在忙的時候，請問市長在哪裡，你有看到我們生活的需求，生活的困難嗎？」

市府副發言人林廷翰說，市府這2天依交通部中央氣象署預報與實際情況，風力與雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。

基隆市消防局長游家懿受訪表示，各縣市決定是否停班、停課，都是依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，基隆市在暴風圈內時，平均風力達7級，或未來24小時預測累積雨量大於350毫米為參考標準。

游家懿表示，基隆市並未在颱風鳳凰暴風圈範圍，而原本預測雨量為100毫米至190毫米，昨天24小時降下300毫米，無論預測雨量或降雨量都沒有達到停班、停課標準。（編輯：龍柏安）1141112