童子瑋設副發言人藍質疑為選戰 議長室：政治口水

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市議會議長童子瑋昨天任命議長室秘書黃天仁與郭亭琪，擔任議長室副發言人。國民黨質疑，童子瑋以人民的納稅錢為選戰鋪路，對此，黃天仁回應，不隨政黨的政治口水起舞。

童子瑋昨天表示，這次任命副發言人，目的在於提升溝通效率與專業分工，讓公共討論回到事實、制度與理性基礎上，持續促進市政良性對話。童子瑋辦公室並強調，副發言人職務以「議長室立場發言」為核心，相關發言不代表議會整體意見。

廣告 廣告

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德今天透過新聞稿表示，台北市、新北市議會從未出現「議長室副發言人」的制度設計，黃天仁、郭亭琪僅以「議長室立場」發言，卻又不代表機關立場，究竟是公務溝通，還是個人意見輸出。

林祐德說，童子瑋動用議長室編制與公帑，打造「高度近似競選發言體系」的編組，究竟是為市民服務，還是為個人選舉鋪路，人民的納稅錢，是否正被拿來成就童子瑋的市長選戰系統，若童子瑋真心要參選基隆市長，競選團隊請安置在競選總部，不要長期寄生議會。

黃天仁透過文字回應，議長室專注市政、服務市民，不隨政黨的政治口水起舞。（編輯：林恕暉）1141223