地方中心／綜合報導

聖誕節要到了，基隆市議長童子瑋送給全市國小生"耶誕繪本"，基隆市府卻以，童子瑋有可能被徵召參選市長，成為"準市長候選人"，考量行政中立，婉謝贈書。童子瑋表達遺憾，強調自己對孩子的關心行之多年，單純善意卻被高度政治化解讀，希望市府公布標準，未來不分黨派的候選人一體適用。

打開繪本，介紹耶誕節的由來，這是基隆市議長童子瑋準備給全市國小生的耶誕禮物，沒想到，卻遭基隆市政府退貨！

廣告 廣告





童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府退回善意稱"行政中立"

童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府退回善意稱"行政中立"。（圖／民視新聞）





童子瑋表示相當的遺憾，單純善意要給小朋友們的耶誕禮物，竟被市府高度政治化解讀。基隆市政府教育處表示，議長近期公開宣佈，若年底獲徵召將參選市長，成為"準市長候選人"，學校應遵循教育基本法與公務員行政中立法的相關事項規範，"婉謝議長本次贈書"。

單純繪本被政治解讀，童子瑋喊話市府，未來只要被視為準參選人，就要全面排除校園相關活動，避免任何形式接觸，要一體適用、標準一致。





童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府退回善意稱"行政中立"

童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府退回善意稱"行政中立"。（圖／民視新聞）





家長們普遍認為，這份給小朋友的耶誕禮物，被政治解讀，無法送到單純的孩子手中，令人遺憾。





原文出處：童子瑋贈國小耶誕繪本 基市府退回善意稱"行政中立"

更多民視新聞報導

高虹安又有事！法院認證博士論文「八成抄襲」 判決出爐

高虹安案旗袍法官惹議！講話「濃濃ㄦ話音」影片遭挖

李來希歡慶太早？立院三讀「停砍公教年金」 政院不副署「3原則」曝

