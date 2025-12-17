童子瑋贈書遭拒 市府稱行政中立

基隆市議會議長童子瑋近日捐贈繪本給全市國小學童，基市教育處17日發表聲明婉謝贈書。（張志康攝）

基隆市長謝國樑明年將競選連任，民進黨熱門人選、基隆市議會議長童子瑋面對參選市長，稱會「為基隆義無反顧地努力」，童打算以個人名義贈送全市國小生每人1本耶誕繪本，但市府認為童可能成為明年市長候選人，市府須遵循行政中立婉謝贈書。地方認為市長選戰已有煙硝味。

童子瑋近日準備一批總數約1.6萬本的繪本，打算捐贈給基隆市全市國小學生，繪本已陸續送至各國小。

不過，基市教育處接獲學校反映後認為有疑慮，昨表示童子瑋可能參選明年基隆市長選舉，成為準市長候選人，考量學校為單純教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立事項，市府婉謝童子瑋本次贈書，教育處也將請各學校能夠遵守《教育基本法》中立原則。

市府另依「公務人員行政中立法」規定，公務員不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包括動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦相關活動。

童子瑋表示，贈書給小朋友並非政治宣傳，而是公職人員基於公共角色，對校園、對孩子表達支持與關懷，很意外市府會做出這樣的決定，他自擔任民意代表迄今已有7、8年，每年耶誕節都會到學校擔任耶誕老公公的角色，他認為扮演公共服務的角色是民意代表一個基本的職責。

他指出，市府過去多次強調施政應回到民生本位，此次卻從高度政治化的角度解讀一份單純的善意。這樣的作法不僅令人遺憾，也無助營造孩子安心學習、校園單純中立的環境。

童子瑋說，若市府認為只要被視為準候選人，即應全面排除於校園相關活動外，市府應公布相關標準，對於不分黨派的候選人一體適用、標準一致。