童子瑋贈繪本遭退引爭論 藍批政治入校、綠駁雙標

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市議長童子瑋近日贈送國小學童耶誕節繪本共1.6萬本，市府以準候選人、行政中立為由婉謝，引起藍綠爭論，國民黨批評童子瑋將高度個人形象內容帶入校園，民進黨反指市府雙重標準。

國民黨基隆市黨部今天舉行記者會，黨部發言人黃申棟說，問題不在贈書，而是政治人物將高度個人化的形象與內容，帶進應保持單純的教育場域，繪本內容並非單純推廣閱讀，而是大量呈現童子瑋的形象、署名與角色設定，對象卻是尚未具備政治判斷能力的國小學童。

黨部副發言人林祐德指出，若非教育處依法及時踩煞車，真正承擔後果的將是無選擇權也無法拒絕的孩童，被迫接觸特定政治人物的形象與話語，對教育環境與孩子價值養成，將是難以回復的傷害。

民進黨基隆市黨部表示，謝國樑曾以市府名義編列新台幣135萬元預算，在去年被罷免期間，印製並發送「施政亮點手冊」為自己辯護。謝國樑是當事人，卻仍使用公帑出版刊物，明顯動用公家資源為個人政治行為護航，相較童子瑋自費致贈童書，未動用任何公帑，市府卻以行政手段阻擋，徹底展現雙重標準。

民進黨基隆市黨部指出，謝國樑去年12月透過媒體表態爭取連任，依市府標準早已屬於「準參選人」，謝國樑8月以市府名義發布「給家長的一封信」，內容涉及大量公共政策與市政說明，政治影響遠高於單純的致贈童書，市府卻視而不見，顯見真正違反行政中立的是市府。

此外，數十名家長今天前往教育處前抗議，高舉「支持民代送愛心 反對市府搞政治」標語，前成功國小榮譽家長會長何玲說，童子瑋當選議員後，開始關心成功國小包括彩虹跑道等建設，每年耶誕節也到校贈送學童禮物，得知市府婉謝贈送繪本感到訝異，因為前置作業應該需要蠻長時間，與下屆市長選舉無關，是市府欲加之罪。

對此，市府副發言人林廷翰表示，政治退出校園是市府一貫的立場，市府會繼續遵循教育中立原則。（編輯：方沛清）1141218