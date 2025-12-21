童子瑋送學童繪本被退 律師：這些條件下不違反行政中立

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議長童子瑋日前準備介紹聖誕節的耶誕繪本要送給全市國小學童，當作聖誕節禮物，卻被基隆市教育處認為，童可能成為準市長候選人，以考量行政中立名義，婉謝贈書，此舉引發熱議。律師房彥輝指出，基於善意贈送學童繪本，只要無違反公共秩序或善良風俗，內容不影響兒少身心健全，且無政治目的，並不違反行政中立。

房彥輝律師指出，基隆市議長基於民意代表服務市民的角度與原則，只要繪本違反公共秩序或善良風俗，相關內容不會影響兒少身心健全，並不會影響行政中立，贈書反而有助於學童學習及啟發。

廣告 廣告

此外，身為民意機關首長，基於善意且正向，純粹關懷轄內校園、照顧學童的舉措，且無涉政治問題，難認定有違法情形。

房律師表示，倘若基隆市政府以其可能代表民進黨參選基隆市長作為此次拒絕學校收繪本的理由，就應該以相同標準看待其他候選人，追求連任的市長謝國樑也不得贈送含有其名義的繪本、宣導品，給予學童。不分黨派的候選人，應一體適用。

議長贈書遭教育處拒收後，引發各界討論，信義國小家長會長賴正庸及30位家長則發聲明指出，市府要求學校退回耶誕繪本，不應用政治角度解讀。如果市府覺得「只要被視為準參選人，就應該全面退出校園相關事務」，那這個標準應該對所有人都一樣，而市府在今年8月發送「市長給家長的一封信」，對家長發信算不算有行政中立疑慮？希望市府能把標準說清楚、做法一致，不要讓行政中立變成因人而異。更希望校園可以回到單純的狀況，讓善意回歸善意，讓孩子得到資源。

認為贈書不妥的基隆市學校學生家長聯合會總會長陳傳麟與前總會長黃忠賢、張若葳等人也曾發表聯合聲明，表達對市府堅守教育中立立場的支持，並呼籲議長尊重校園專業，讓政治徹底退出校園，還給孩子單純的學習環境。

童子瑋指出，民意代表、社會團體致贈童書或物資予學校，應不分縣市、不分黨派，多年來每逢聖誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，多一份溫暖與鼓勵，非一時興起，而是多年來持續的關心與陪伴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

月薪百萬買「假中立」！知名博主公開43分錄音 中共高價招募滲透台灣

憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣

3大法官指憲訴法判決無效 學者張嘉尹：創憲政惡例、應送懲戒

