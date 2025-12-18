政治中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導

基隆市議長童子瑋送給全市國小生"耶誕繪本"，卻被基隆市府高度解讀，以童子瑋有可能被徵召參選市長、行政不中立為由，婉拒贈書，消息一出，引發各界譁然，今天（18日）國民黨基隆市黨部召開記者會，竟然說，「不該把小紅書送進校園」。今天還有家長會抗議，痛批市府搞政治。

「支持民代送愛心，反對市府搞政治！」來自基隆市的國小及國中家長，一群人浩浩蕩蕩，在基隆市教育處辦公大樓外，高喊口號，因為基隆市議長童子瑋送給全市國小生"耶誕繪本"，卻被市府以童子瑋有可能被徵召參選市長、行政不中立為由，婉拒贈書，消息一出，引發各界譁然。

廣告 廣告

童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治

童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治（圖／民視新聞）

有家長不滿指出，「我們聽到這個新聞，我們很訝異，議長的長期深耕，然後包括這本書的製作，還有前期所有的繪本，應該是需要很長時間，所以跟這次選舉完全沒有關係，所以他這叫欲加之罪，這位張若葳總會長發的這個聲明，因為他是在謝國樑市府擔任秘書，所以這個是否有保持政治中立，我們真的質疑」。





童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治

童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治（圖／民視新聞）

家長痛批，基隆市府才是行政不中立。但國民黨基隆市黨部卻召開記者會，痛批童子瑋議長送的是聖誕書是小紅書。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，「不能小紅書，卻可以把小紅書送進校園，這樣的標準真的可以嗎？童子瑋議長我們要提醒您，荒歸荒 極歸極，但這個就是紅線，我們要先說清楚，問題從來不在於送書，問題在於政治人物能不能高度個人化的形象，直接代替校園，這條線本不該變模糊」。



家長不滿指出，「如果是沒有接受到上面的指示，一個教育處處長或教育處怎麼可能去反對一個基隆市民意代表的首長來進行這個動作呢？我懷疑這個應該是有高層的指示」。

先教育處拒收送書，藍營黨部又接力聲援。送了多年的繪本，只因可能是準參選人，就展開攻擊模式。這一切基隆市民全看在眼裡。





原文出處：童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治

更多民視新聞報導

黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？

未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了

翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻

