童子瑋送小學生繪本被擋 家長批基隆市府泛政治化

基隆議長童子瑋送國小學生耶誕節繪本被擋，家長認為泛政治化。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕耶誕節快到了，基隆市議長童子瑋最近送給全市國小學生每人1本耶誕節繪本，市府以「行政中立」為由婉謝贈書。市議員鄭文婷批市府剝奪學童耶誕禮物，將政治凌駕於教育之上。家長說，童子瑋多年都有到學校送耶誕禮物，送耶誕節繪本沒有不妥，認為市府不應泛政治化，過度解讀。

童子瑋最近陸續寄出1萬6千本耶誕節繪本，給基隆市公私立小學1到6年級學生，市府教育處認為童子瑋有可能被徵召參選市長，成為市長準候選人，因此婉謝贈書。

基隆市議員鄭文婷發出嚴正聲明，質疑教育處拒絕捐贈缺乏正當理由，不僅剝奪孩子們的受教權，更是將教育專業「泛政治化」，若無法清楚說明書籍內容有何不當，教育處長恐已不適格。

鄭文婷指出，教育是百年大計，教育行政不應隨著執政者不同而有特定的「政治正確」，也不應淪為政治角力的工具。教育處此次沒來由地限制正常的愛心捐贈行為，才是「泛政治化」。繪本「到底哪裡不恰當？」如果內容僅是單純的節慶故事，為何要阻擋議長的愛心？市府若不能具體指出書籍內容對孩子有何負面影響，卻僅憑政治考量拒絕，顯然是將政治凌駕於教育之上。

高姓家長則說，童子瑋連續好幾年，都會到學校發耶誕禮物，其實並沒有什麼不妥，就是給小朋友一個禮物，像這樣子有愛心的禮物卻被擋住，是蠻可惜、遺憾的，如果可以的話，希望改送到家長會的手中，由家長會來送給孩子。

劉姓家長看了繪本後說，沒有什麼政治色彩，就是在講耶誕節的故事，耶誕節快到了送繪本內容沒什麼問題。基隆比較偏鄉的地方，教育資源需要很多人的支持，議長送書給小朋友卻被擋在門外，讓人覺得是因行政的考慮，把行政中立放大解讀，一本書都可以把它泛政治化，變成政治操作的犧牲品，畢業典禮也有議長獎，是不是也要取消？一本書而已也不能製造出多大的風波，選舉的時間也還沒到，就開始進行選戰操作，實在不妥，希望這本書還有機會發到各個學校，讓小朋友能夠在開心快樂的氣氛中學習。

基隆議長童子瑋送國小學生耶誕節繪本被擋，家長說很荒謬。(記者盧賢秀攝)

基隆議長童子瑋送國小學生耶誕節繪本被擋，家長認為泛政治化。(記者盧賢秀攝)

