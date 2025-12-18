童子瑋送繪本遭拒！家長挺教育處：內容越線

▲童子瑋送學校繪本遭拒！基隆家長挺教育處：因內容跨越「這界線」。（圖／基隆市政府教育處提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆市議會議長童子瑋擬贈送繪本給國小學生，遭基隆市教育處婉謝，基隆市多個家長團體今（18）日發表聯合聲明，力挺市府「教育中立」立場。家長代表倪瑞祥、李正文、王光裕及胡家豪等人共同表示，家長最在乎的是校園能否維持單純穩定的學習環境，對於教育處基於法規、保護師生免於政治干擾的做法表達支持。

基隆市府曾在繪本上張貼印有市長謝國樑姓名的小貼紙，外界質疑教育處雙重標準，李正文釐清，僅屬政策宣導，反觀此次議長擬贈送的繪本，不僅另行開版將個人形象放在封面，書中更有多頁篇幅介紹個人施政願景，公益與政治宣傳之間有明確界線，議長此舉已明顯超越單純節慶祝福的範疇，令人遺憾明知界線所在卻執意跨越。

倪瑞祥強調，聖誕節送禮雖是善意，但當節慶心意與特定政治人物或政治訊息掛鉤時，容易引發爭議造成學校教師的困擾。他呼籲議長身為民意代表，不該讓第一線教師在教學之外，還得承擔不必要的行政壓力或陷入政治角力的為難，應讓教育回歸本質。

家長團體代表共同呼籲，《教育基本法》規範學校不得為特定政治個人服務，教育處此次依法行政、合情合理。他們強調，校園應該是孩子安心學習的場域，而非承載爭議的政治秀場，期待各界能多一分體諒，守住老師專心教學、孩子專心學習的核心價值。



