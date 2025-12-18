童子瑋送繪本 藍轟汙染校園

議長童子瑋印製聖誕繪本並計畫發送全市國小學生引起爭議，國民黨基隆市黨部十八日公開表達嚴正譴責。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市議會議長童子瑋印製聖誕繪本並計畫發送全市國小學生引起爭議，國民黨基隆市黨部十八日公開表達嚴正譴責，發言人黃申棟強調此舉已引發部分家長高度憂心，擔心自己的孩子是否在不知情的情況下淪為政治操作的犧牲品，支持閱讀、鼓勵公益理應透過制度化、去個人化的方式進行，而不是將政治人物的個人形象直接帶進校園，政治人物應自我節制，這不只是尊重教育，更是對孩子最基本的保護。

黃申棟說，問題從來不在於「送書」，而在於政治人物將高度個人化的形象與內容直接帶進校園，校園是孩子學習與成長的空間，不是政治人物經營形象、累積曝光的舞台，這樣的行為已明顯違背教育與行政中立的基本精神，政治不得進入校園向來是社會高度共識，目的正是確保學生能在不受政治干擾的環境中，安心學習與成長。

黃申棟批評該繪本內容並非單純閱讀推廣，而是大量呈現童子瑋本人的形象、署名與角色設定，對象卻是尚未具備政治判斷能力的國小學童，這樣的內容真的適合放進孩子的書包、出現在孩子的課堂嗎？這已不只是善意，而是對教育場域界線的嚴重試探。

副發言人林祐德指出，值得注意的是，儘管民進黨基隆市長人選尚未正式公布，童子瑋此次規模龐大、曝光度極高的動作，難免引發外界聯想與質疑，是否已讓校園成為政治行為的模糊地帶，一向自稱「為基隆、為市民」的童子瑋議長，面對外界對觀感不佳的質疑，卻未正面回應社會關切，反而將責任全數推諉他人，令人遺憾。

黃申棟強調，國民黨基隆市黨部全力支持基隆市政府教育處依法行政，守住教育與行政中立的底線，避免校園成為政治操作的試驗場，守住孩子、守住教育，也守住孩子的未來。