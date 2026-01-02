童子瑋送耶誕繪本到國小遭拒 藍批政治意圖昭然若揭

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟2日表示，甫獲民進黨徵召參選基隆市長的童子瑋，去年趕在提名前，刻意致贈童書繪本一事，是精心設計的政治操作。（國民黨基隆市黨部提供／張志康基隆傳真）

去年12月下旬，基隆市議會議長童子瑋向基隆市各國小表示有意致贈繪本給學童，並將繪本逕自送至學校，市府教育處以教育中立為由，婉謝贈書；事後有部分學生家長向教育處抗議，引發爭議。國民黨基隆市黨部2日認為，童刻意在提名前一周贈書，是精心設計的政治操作。童子瑋競辦則直言藍營的說法是政治口水，無助市政進步。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，童子瑋去年12月31日正式獲民進黨中央徵召，參選今年的基隆市長選舉。卻在提名前，突然以「聖誕節送愛心」為名，企圖透過學校與教師之手，分送印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書。教育處依法婉拒後，反而動員所謂「家長」前往教育處抗議。

廣告 廣告

黃申棟說，除抗議活動外，網路輿論隨即大量出現「童子瑋當時尚未被提名」的說法試圖洗白。他認為，事實是童子瑋早已被內定為民進黨人選，送書行為與提名時程高度重疊，政治意圖昭然若揭。

黃申棟認為，贈送的繪本從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接書寫其施政理念與政治主張。他直言，這樣的內容已完全超出單純閱讀或教育範疇，而是以童書作為包裝，向學童偷渡政治訊息，「這不是送愛心，而是裹著糖衣的政治宣傳。」

黃申棟強調，民進黨中常會上，賴清德總統緊握童子瑋雙手的畫面，再次印證童子瑋就是「皇親國戚」的事實，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。

黃申棟呼籲市民看清事實，「投給童子瑋，就是姑息賴清德。」基隆不需要萊爾家族；唯有支持認真做事、踏實治理的謝國樑市長，才能讓基隆真正向前。

對於藍營的指控，童子瑋競辦「童子瑋進步基隆辦公室」僅表示，政治口水無助市政進步。

【看原文連結】