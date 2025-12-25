童子瑋選基隆市長！吳子嘉：一點機會都沒有

▲童子瑋是賴清德的表侄，協助諸多基隆後援會佈建、組織行程。（圖／童子瑋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召開提名記者會。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此布局並不看好，更直言童子瑋挑戰謝國樑「一點機會都沒有」。

吳子嘉24日在網路直播節目《董事長開講》中提到，先前針對謝國樑的罷免行動，外界就質疑童子瑋在幕後運作，形象已受到影響，若民進黨選對會真的拍板徵召童子瑋，等於讓他直接對決現任市長謝國樑，「這一戰沒有勝算、一點機會都沒有」。

吳子嘉進一步指出，童子瑋在民進黨內之所以相對活躍，是因和總統賴清德之間有著親戚關係，這點也讓他相當反感，且童子瑋本身實力有限，因此「非常不看好」。吳子嘉續指，如果自己與賴清德有親屬關係，反而會刻意保持距離，避免造成對方困擾，讓賴清德能有更大的政治空間，專心當好總統。

此外，吳子嘉也談及民進黨彰化市長人選布局，當地原本有多位人選參加民調，包括立委陳素月、黃秀芳，以及前彰化市長邱建富、現任市長林世賢等人。原先外界普遍看好正國會系統的黃秀芳，不僅聲勢強、民調也大幅領先，卻在短短一夜之間出現9%的翻轉，最終由陳素月出線，讓他不禁直呼：「這太離譜了！」

吳子嘉分析，陳素月屬於新潮流的正統人馬，目前是立法委員，過去也曾擔任前彰化縣長魏明谷的秘書，她是從基層一路慢慢爬上來，所以獲得新潮流全面力挺。他也強調，陳素月未來的選戰實力不容小覷。

