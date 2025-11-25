[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆市議會議長童子瑋指出，每年 11 月 25 日是「國際終止婦女受暴日」。他表示，「家」應是最安全的地方，但基隆家暴通報案件量卻逐年攀升，市府應正視這項警訊，並提出具體作為加以改善。

童子瑋關注家暴通報創新高 呼籲市府強化社會安全網、提升跨局處效率。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋指出，基隆市家暴通報案件從 110 年的 2,644 件，增加至 113 年的 3,273 件，創下近年新高，顯示現行社會安全網仍有強化空間。

他表示，第一，市府現有的「防暴宣講師培力計畫」應納入更多非典型對象，也應導入通報獎勵機制。如果里長、公寓大廈管理員、超商店員或外送員能辨識求救訊號並了解如何安全通報，就能成為防範家暴的第一道防線。

童子瑋指出，第二，應減輕行政成本、提升關懷效能。他肯定市府已有集中篩派案機制，但強調若能進一步提升跨局處資料的數位化整合，讓會議與協調流程更有效率，不僅能縮短公文往返，也能讓第一線社工把更多寶貴時間用在訪視與服務。

他表示，我們都肯定所有第一線工作人員的辛勞，但市府應思考如何從「有」做到「好」，確保制度更順暢、更有效率，讓市民能在一個安全、有保障的城市中生活。

