童子瑋：基隆不是棒球沙漠 打造友善打棒球環境

童子瑋說，若當選基隆市長，他一定不會讓基隆成為棒球沙漠。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024年世界棒球12強賽，台灣隊拿下冠軍，締造了歷史時刻；電影《冠軍之路》紀錄台灣隊從不被看好，到全力團結以赴奪冠的過程與艱辛紀錄片。民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋今天(11日)下午出席《冠軍之路》紀錄片欣賞會時指出，他與基隆市棒球委員會主委劉韋巡、總幹事霜逸祥同為棒球痴，如果有機會當選基隆市長，他一定不會讓基隆成為棒球沙漠，不會讓喜愛棒球的小孩如此辛苦，努力營造打棒球的友善環境。

世界棒球經典賽於2027年3月開打，台灣隊將前往參賽，基隆市體育會棒球委員會主任委員劉韋巡今天包下基隆秀泰影城9樓播放《冠軍之路》紀錄片，邀請基隆市120位打棒球的小球員與喜愛棒球的親子進電影院看電影，希望讓學生學習《冠軍之路》紀錄片中，英勇的台灣小將永不放棄，終究贏得冠軍的毅力與決心。還有喜愛棒球運動的熱情小吃業者贊助，讓現場親子能體會感受進場看棒球大啖雞排、爆米花喝飲料的氛圍，基隆市議員施偉政也到場支持。

劉韋巡說，各位喜愛棒球運動的小朋友，應該效法台灣隊(TEAM TAIWAN)，當別人看不起我們而灰心，我們更是要做給人家看，台灣隊(TEAM TAIWAN)展現實力，讓世界各國知道台灣隊(TEAM TAIWAN)才是世界冠軍；基隆市教育處代表王傑賢督學說，《冠軍之路》紀錄影片中所呈現，棒球運動就是承受挫折困難與挑戰，只要堅持到底，未來成功勝利就會在眼前。

基隆市棒球委員會主任委員劉韋巡，包下基隆秀泰影城9樓播放《冠軍之路》紀錄片。(記者俞肇福攝)

