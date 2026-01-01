童子瑋：新的一年盼市民團結 讓市政快馬加鞭一馬當先

甫獲得民進黨提名的基隆市議長童子瑋參加元旦升旗典禮後表示，盼望在新的一年，家人(市民)要團結、城市才會茁壯成長，也希望基隆市政能快馬加鞭一馬當先。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議長童子瑋今天(1日)清晨參加2026基隆元旦升旗典禮後表示，沒有國、哪有家，基隆是我們的家；他盼望在新的一年，家人(市民)要團結、城市才會茁壯成長，而唯有一個壯大自強的城市，才能應對外界的挑戰跟困難。他盼望在新年的第一天，基隆的市政能夠快馬加鞭、一馬當先。

​

童子瑋說，回顧2025年基隆面臨的挑戰，尤其下半年的辛苦，大家都點滴在心頭。從颱風的侵擾、油水的污染，到毒駕的傷痛，基隆全市一起努力、共同走過，就像基隆人從小的生活一樣，我們在風雨裡成長、在風雨中前行，但依然勇敢無畏、大步向前。基隆的精神在心中，就是「無畏風雨」的堅毅跟堅定。

廣告 廣告

​

2026年，也是基隆建城400年。這400年來，基隆和台灣一起成長；這400年來，基隆一直是台灣頭，也是台灣的起點城市；基隆400年，他期許自己的堅毅跟堅定，能真正站在台灣的第一線。

​

童子瑋指出，就在2天前，中共發動了對台的軍演，不僅對中華民國台灣造成威脅，也影響基隆人賴以為生的港口，更對基隆辛勤捕魚的漁民造成恐懼，期望市民與國人，能夠給予國家更大的支持，讓國家能夠捍衛城市的港口，以及善良勤勞的市民。

​

他說，俗話說的好，沒有國、哪有家，基隆是我們的「家」；盼望在新的一年，家人要團結、城市才會茁壯成長，而唯有一個壯大自強的城市，才能應對外界的挑戰跟困難。

​

童子瑋也提到，他日前接任了中華男籃的領隊，看著籃球隊員代表台灣出戰國際，他的內心於有榮焉，他看見的是不管來自哪個族群、哪個世代的朋友，都能為了國家，為了中華隊、為了「Team Taiwan」團結起來。相信未來的一年，市府、議會和市民也能團結起來。全民一起為我們的家著想，為基隆打拚，為基隆的未來努力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

年終談話提兩岸血濃於水 習近平：祖國統一大勢不可阻擋

自由爆新聞》年輕人突擊街訪反擊中共軍演！日議員「一招」挺台灣

中共登陸台灣很簡單？ 吳浩宇：外媒分析是史上最難兩棲行動

共軍環台軍演 歐盟英美法德各國反應一覽

