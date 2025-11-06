[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆市議會議長童子瑋指出，今日議會質詢中有議員關切鄰里活動經費編列不透明的問題，甚至質疑部分地區可能出現待遇不一的情況。童子瑋表示，若市府分配標準未公開，容易引起市民疑慮，他將要求市府重新檢討，依照「各里人口數」比例編列經費。

童子瑋：鄰里活動經費應公平透明 推動「依人口數」編列原則。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋說，鄰里活動經費的設立初衷，是希望讓每個里都有資源辦理活動、凝聚社區情感，也是基層公務與市民互動的重要橋樑。但若編列缺乏透明原則，就可能變成主政者「靠關係、看人情」分配資源的工具，導致有的地區拿得多、有的地區拿得少，這樣的情況是不公平、也不應該發生的。

廣告 廣告

他強調，政府預算屬於公共資源，應該以公開、客觀的方式編列。他主張，除非有特殊政策考量，市府應依照「各里人口數」比例編列經費，讓每位市民都能享有相對公平的公共資源。

童子瑋補充，若當地另有特殊建設回饋金或專案經費，則屬於不同性質的預算，不應混為一談。唯有建立明確原則與透明制度，才能落實公平分配、維護市民權益，也讓地方自治更具信任與活力。

更多FTNN新聞網報導

不在籍投票引熱議 童子瑋：反對全面實施 支持公投試辦

童子瑋出席全國柔力球錦標賽 承諾推動全民運動、打造健康城市

基隆推動反暴力意識 童子瑋：不沈默、不做暴力共犯，從社區串連做起

