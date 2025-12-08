童子賢喊台灣需核綠共存 綠黨質疑核三重啟核廢料難解

在掌聲中，和碩董事長童子賢從核能學會理事長葉宗洸手中接過特殊貢獻獎獎座，學會肯定童子賢在許多場合都不遺餘力推廣核能，童子賢也再次喊話「核綠共存」。

他認為核能是經濟實惠且不排碳的電力，台灣需要發展經濟，產業也需要能源，同時也要保護環境，應對氣候變遷。

和碩董事長童子賢表示，「台灣的土地狹小、地狹人稠，台灣本身也不產能源，所以能夠讓核電跟綠電共同並行是未來一個大的方向，能夠讓電力更乾淨、更有效率。」

對於最快在2027年底或2028年初有望重啟核電，獲得學會朱寶熙紀念獎的前核四廠長王伯輝指出，政府應該更坦率面對能源現實。

廣告 廣告

前核4廠長王伯輝呼籲，「既然我們核二、核三將來都會重啟，所以呢不要再扭扭捏捏，大大方方地講出我要、需要核能，非核家園需要轉變。」

核能學會認為，今（2025）年8月23日核三重啟公投後，雖法定門檻未過，但同意票總數高達434萬，代表已獲得高度民意支持，但反核團體並不這樣認為。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯質疑，「核廢有解上面，我們到現在連高放射性廢棄物的這個處置辦法，到現在相關的法律本就完全沒有贊成，那我們要怎麼樣可以確認我們的核廢有解呢？低放射線核廢料的場址目前也還沒有找到。」

甘崇緯進一步指出，核三廠就蓋在恆春斷層旁邊，若發生重大天災，恐怕造成重大衝擊。核能被視為能源選項之一，但安全、核廢料去向與社會共識，仍是難以迴避的關鍵議題。

更多公視新聞網報導

核廢料存放金馬苗3縣連署成案 主管機關10/25前須回應

核廢放同意票比例最高3縣市 提案獲8千人支持過成案門檻

賴清德指3條件下不排除核能 台電將啟動機組自我安全檢查

