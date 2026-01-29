童子賢從H200剖析中美博弈還沒完 大嘆「快樂做產品的時代過去了！」

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今（29）日出席2026台北國際電腦展。

2026台北國際電腦展參展人數有望續創新高！大批電玩迷一早便到場排隊，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢代表致詞時亦指出，今年電玩展擁3大亮點。面對美國開放銷售H200晶片給中國市場，童子賢回應「這混合了大國之間的政治博弈與競合，台灣業者要找到步步為營找到自己的出路。」

就在輝達創辦人黃仁勳造訪中國期間，外媒傳出中國已經批准可以進口輝達AI晶片H200，一來給足黃仁勳面子，一來也凸顯出中國仍需高階AI晶片拉動產業發展。

對此事進展，童子賢則是說明，這仍是有條件下的交易，首先，美國政府要收取25%的過路費，第二、數量限制在美方客戶總量的50%以內。

外界觀察，面對美國政府態度強勢，中國方面也不願輕易示軟，彼此較勁下看誰先釋出善意。

童子賢觀察，中國一面開放部分H200晶片進口的同時，也在同步鼓勵國內使用國產的華為晶片，美國自己當然也留了一手，H200晶片並非輝達最高階的晶片。

因此，連童子賢都不禁感嘆說道「快樂做產品、好好做產品的時代過去了！現在從石油、半導體到晶片，通通都會變成國際政治競賽的談判武器。」

而童子賢也預判「這樣的情形（大國角力）不會很快過去，所以台灣在中美的博弈夾縫中間，要自己找到最好的出路。」

