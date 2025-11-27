童子賢是否適合披綠袍選台北市長？吳怡農說話了。(資料照片/曾薏蘋攝)

有意角逐民進黨台北市長初選的吳怡農今天被問到，台北市議員許淑華點名和碩董事長童子賢披綠袍參選台北市長，吳怡農表示，弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見。

吳怡農今被問到，認為童子賢參選台北市長適合嗎？吳說，不應該把重點只放在「要推誰」，應該也要提出要為台北市「做什麼」。

他說，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見。導致市民感受不到民進黨對台北市的積極。

他說，此外，台北市民也看不見民進黨對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持。

吳怡農今天也在臉書表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，抱歉讓大家擔心了。他從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。

吳怡農指出，初選是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。所以請知道，他不怕攻擊，只要還有保持不同意見的空間。

吳怡農說，民進黨在 2006-2007 年發生「十三寇（范巽綠加蕭美琴）」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。「桑塔亞那曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍」。

他說，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

他表示，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？

