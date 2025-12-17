童子賢淡定談墨西哥徵收關稅有矛盾 不解決恐引發外資撤出

和碩集團董事長童子賢今（17）日出席「2025董事會治理高峰論壇」。（本刊資料照）

在墨西哥宣布2026年起要調高進口關稅後，引發業界一陣討論與觀望，和碩集團董事長童子賢今（17）日出席「2025董事會治理高峰論壇」，於演講前回應墨西哥徵收5-50%進口關稅一事，童子賢指出：「（墨西哥）如果要鼓勵國內發展製造業，卻對外商工廠所進口的原物料課以高關稅，這是一個矛盾的政策！」

不久前，墨西哥通過向未簽署貿易協定的國家徵收進口關稅，適用對象包括中國及台灣，徵收範圍則包括服裝、金屬與汽車零組件等品項。不過，外界普遍認為，中國應該是墨西哥祭出高關稅的主要敲打對象，或是增加其談判籌碼。

但由於不少台廠也在墨西哥有所佈局，進而引發市場關注，童子賢則是分析，（墨西哥）如果要鼓勵國內發展製造業，可是卻對外商工廠所進口的原物料課徵高關稅，這是一個矛盾的政策。所以，童子賢認為，此事一定會獲得解決，否則外資可能撤出墨西哥。

童子賢說明，全世界要解決這種問題，就是用出口退稅政策，如果賣進去的零組件，不是以銷售到墨西哥本地為最終目的地，來這邊只是促進墨西哥產業發展，而在墨西哥完成製造後，出口到其他國家，卻去課業者的稅，其實是妨害產業發展。

