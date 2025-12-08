童子賢為科技業打氣 肯定台灣在AI發展已居重要地位

和碩集團董事長童子賢持續倡導「核綠共存」也對台灣AI發展抱持信心為產業打氣。

今（8）日一早，和碩集團董事長童子賢便現身中華民國核能學會會員大會，準備領取「特殊貢獻獎」。上台領獎前，他先就《觀察家報》（The Observer）提出的「全球AI指數」（Global AI Index）中，台灣名列第16名，但在其中3項指標上表現較弱一事，童子賢和緩說道，「往前好好的努力，不用患得患失。」同時肯定台灣在AI產業已經扮演重要角色。

今（2025）年台灣在「全球AI指數」排行第16名，較去（2024）年前進5名，經濟部產業發展署長邱求慧則是進一步點出「台灣在高階AI人才、商業生態系、開發能力這3項表現上比較差。」

面對科技變化與政經情勢迅速變化，台灣科技業一向跟緊話題，童子賢說道「以台灣2,300萬人口來看，占世界人口的比例其實不高，但卻可以在科技產業，尤其是在資訊電子產業的全球生態系中，扮演一個不可或缺的重要夥伴角色，而站在一個重要的位置，所以難免會有時會忐忑不安。」

「但是目前在科技產業，尤其是資訊電子產業能在這一波的AI發展中，站在這麼重要的位置，值得我們穩定自己的心情，往前好好的努力，所以不要患得患失。」童子賢緩和說明。

對於獲頒「特殊貢獻獎」，童子賢笑回「是有一點點覺得意外，但很感謝能和有相同理念的人一起努力，為台灣找出乾淨、經濟、穩定有效率且高品質的電力。」上台領獎時，童子賢也打趣形容「像是領終身成就獎的感覺！」。

