童子賢獲頒核能學會特殊貢獻獎 (圖)

棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 38
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 39
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 323
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 40
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 352
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 6
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 16
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
名廚古錐師痛失愛女5年 拆掉「唯一回憶」淚崩：心像被割開
名廚「古錐師」郭主義，曾是節目《型男大主廚》固定班底，2020年目睹女兒在家輕生，喪女之痛讓他悲痛欲絕，有段時間完全走不出陰霾，他近來作出一項艱難決定，就是親手拆除父女倆過去一起經營的烤肉攤位，讓大批網友感到不捨及心疼。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 183
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3