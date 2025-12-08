童子賢獲頒特殊貢獻獎「感覺像周潤發得了終身成就獎」 再提核綠共存才是台灣正確的道路

童子賢8日上午獲核能學會頒發「特殊貢獻獎」，他致詞時說感覺像是「周潤發得了終身成就獎」一般。（圖片來源／讀者提供）

和碩科技董事長童子賢今（8）日獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，成為學會成立以來第三位得獎人。致詞時他再次強調「核綠共存」才是台灣正確的道路，並提及他之前有從事太陽能外銷產業，對太陽能知之甚詳，強調若台灣要完全發展光電，將會摧毀台灣農業，這項在氣候變遷後相當重要的戰略型產業。

他也對外界有「核能重啟是玩假的」的擔憂感到訝異，他坦言，就他所知相關主管單位與領導人非常認真地應對全世界氣候變遷，若此擔憂是政治上的攻防，他不便參與太多。

核三最快2年後重啟，童子賢再提「核綠共存」：對光電知之甚祥

台電與經濟部於11月28日核定對核三廠與核二廠的「現況評估報告」，認定兩廠具備再運轉可行性。台電表示，核三廠將啟動自主安全檢查（包括設備老化檢測、耐震安全評估等），預計需 1.5 至 2 年時間完成；若順利並通過審查，加上送交核能安全委員會（核安會）審核，最早有可能在 2027 年重啟。

對此，媒體問及是否會覺得要再等2年過久？童子賢回應，自己倡導核綠共存 主因在於臺灣地狹人稠，也不產能源，所以能夠讓核電跟綠電共同並行（核綠共存）將是未來大方向。

他續表示，至於每月、每年的進度，因他並非真正執行機關，因此他僅希望倡導核綠共存觀念，讓台灣電力更乾淨、更有效率，「執行我想就信賴專業的單位去做」。

童子賢於獲獎致詞時提到，他在15、20年前曾做過太陽能光電外銷至德國，結果被中國大陸補助策略打得很慘，同時被沖擊的還有台積電轉投資的太陽能公司，最後虧損3.40億元後退出市場，也因為這段經歷，他對太陽能的能力與所需空間知之甚詳。

他強調，台灣太陽能若要完全發展，將會摧毀台灣的農業，然而農業在氣候變遷之後，將是社會保障糧食安的重要戰略型產業，絕不可偏廢；他認為，沒有核能幫忙，光靠綠能無法單獨在台灣完成不排碳、穩定且充足的發電。

童子賢說，台灣必須慢慢走上正確的道路-「核綠共存」，以支援台灣經濟發展與民生所需。

擔憂核能重啟玩假的？童子賢不認同：相關單位與領導人都很認真

桃園市長張善政昨（7）日表示，台灣最脆弱的是能源，經濟部核定台電針對核三、核二重啟進行自主安全檢查雖是正面訊息，他也直言，「如果（核電重啟）玩假的，台灣會死很慘」。媒體好奇童子賢是否也會擔心核三重啟是「玩假的」？

童子賢對於外界有這種擔憂感到訝異，他表示，目前為止他感受到的是相關主管單位與領導人非常認真地應對全世界氣候變遷，如果你要防止氣候變遷又要能夠提供臺灣乾淨跟穩定的能源，「核綠共存」不可避免，這也並非是他一個人的意見，「我想政治層面上的互相攻防我不會涉入太多。」

台灣AI指數低於中、韓，童子賢提醒不必患得患失

英國《觀察家報》（The Observer）本月初公布今年度「全球 AI 指數」（Global AI Index），在以算力、資料中心與電網為基礎的 AI 國力競賽中，台灣首次擠進前 20 名、來到第 16 名，較去年大幅進步 5 個名次，但指標結構也暴露出典型「硬體強、軟體弱」的樣態。

童子賢認為，以台灣2300萬人口、佔全世界人口比例不高的狀況下，能成為科技產業，尤其是在資訊電子產業的全球生態系裡面成為不可或缺的重要夥伴，其實應該穩定心情，往前好好的努力，不必患得患失。

他表示，也可能是因為台灣站在重要的位置，所以難免有時會忐忑不安，覺得重要性排名有沒有往前一名或落後一名，但「我想不要太過憂慮」。

