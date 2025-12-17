童子賢看台灣用電需求 選對能源來源都可以解決！

和碩集團童子賢今日出席2025董事會治理高峰論壇。（本刊資料照）

和碩集團童子賢今（17）日出席2025董事會治理高峰論壇，並就「地緣政治下台灣的能源政策與產業發展趨勢」發表演說，正式演講前，童子賢先說道「我自備水壺上台」響應環保。進入專題演講時，他指出：「RE100 （Renewable Energy 100%）不僅好高騖遠更是不切實際」更多企業提倡以CFE（Carbon Free Energy，全時無碳能源）取代RE100！」

童子賢長期提倡乾淨電力才是永續之道，面對電力議題，童子賢認為：「文明國家發展到一個階段，用電也會趨於穩定，隨著台灣社會人口停止成長，用電量也會停止成長，從我的角度來看用電規劃，政策選對的話，沒有那麽可怕。」

至於半導體與AI帶來的用電需求，童子賢表示「只要政府選對能源的來源，不論是AI或是半導體的用電需求，都可以解決。」

面對RE100，童子賢指出：「RE100來自於一群企業的倡議，不僅好高騖遠且不切實際，為了發展AI，Google、微軟等大業者都在購買核電電力，企業更是提倡以CFE取代RE100」藉此提醒各界，國際龍頭企業對於能源的掌握與態度已然不同，不僅務實更是已經提前佈局卡位。

在過去的演說中，童子賢便曾指出「只有太陽是永續循環，太陽能板不是！」觀察台灣太陽光電多年的童子賢更表示：「台灣努力多年，太陽光電發電占比5.3%、風電發電占比3.6%，總計新綠能才8.9%，連退休官員都曾私下大嘆，要找土地（放太陽能板）不易。」

而「瑞士作爲發展核綠共存的國家，2024年核電發電占比30.5%，減少太陽光電板才能保有青山綠水。」童子賢說明，並表態希望台灣能以成功推動核綠共存的瑞士作爲發展借鏡。

