童子賢看輝達H200銷中：科技淪大國談判工具，台灣應步步為營

外媒指出，輝達（NVIDIA）H200 晶片傳出獲准進口中國，和碩董事長童子賢今（29）日受訪時指出，過去以全球化為核心的合作架構已然鬆動，高階晶片、設備甚至稀土都已成為大國博弈的籌碼。

他表示，科技等商務事項轉化為政治談判工具的現象，不僅程度上呼應了「全球化已死」的論點，更象徵著「純粹做產品」的時代已經結束，合作與競爭並存的框架將成為未來幾年的新常態。

另一方面，面對川普政府將韓國部分商品關稅提高至25％，童子賢提醒，這種變動不只是針對單一國家，更是對所有貿易對象釋放的壓力訊號；在變數增多的2026年，台灣更應「步步為營」，留意類似韓國關稅從15%調升到25%這種突發挑戰。

黃仁勳赴中期間，傳中國對輝達H200「有條件」解禁

外媒報導，輝達執行長黃仁勳赴中國行程期間，市場再度傳出輝達高階AI晶片H200可望恢復進口中國的消息

綜合外電資訊，美國政府本月中旬已對輝達H200晶片出口中國「開綠燈」但附帶條件，包括需第三方審查等要求；不過在此之前，中國海關系統一度對H200進口採取更嚴格態度，傳出要求在口岸端「不予放行」，使得即便美方政策鬆綁，實務上仍存在落地障礙。

到了本週，路透社再引述消息人士指出，中方已對包含字節跳動、阿里巴巴、騰訊等企業採購H200給予首批進口批准，規模合計超過40萬顆，且仍可能附帶配套條件，例如在進口晶片之外搭配採購一定比例的國產晶片等，以在「加速AI算力」與「扶植本土半導體」之間取得平衡。

科技貿易已淪政治籌碼，童子賢坦言將成常態、謹慎找出路

對此，童子賢受訪時把焦點拉回科技與政治互動的變化，並直言未來幾年類似情形仍會反覆出現。

童子賢說，科技在過去幾年持續改善世界，也讓跨國合作更頻繁、生活更便利，但近年政治操作與科技帶來的正向貢獻逐漸背道而馳，二戰以來以全球化為核心的國際合作架構正在鬆動，跨國的科技與商務合作也出現被撕裂的跡象。

他續說，若要談H200相關政策變化，這幾年其實常常見大國之間把原本應屬科技產品與商務合作的事項，轉化為政治談判的籌碼，而非純粹科技產品的合作。

童子賢分析，此次並非單純的科技或商務議題，而是美中「科技決策」與大國博弈交織的結果；他回顧拜登時期「絕對封鎖」，川普時期則出現「可以用錢來買」的決策風格，並描述目前H200出口中國附帶多重條件，包括「收過路費」25%，以及銷售量等限制。

同時，中國也展現應對姿態，童子賢提到兩三週前曾傳出中方態度是「你要開放我還不一定要讓你賣」，顯示雙方在「拉跟打」之間互相表態、也會適度調節。

而台積電創辦人張忠謀曾感慨「全球化已死」，童子賢表示，如今全球化已死雖並不完全，但如今科技與貿易已受到國際政治競賽的不小干擾，也呼應他兩年前所說「快樂做產品、好好做產品的時代過去了」。

童子賢說，如今從石油、半導體到晶片都可能成為國際政治競賽的武器，稀土、EUV設備等管制案例亦不會很快消失；在此格局下，他認為台灣身處中美博弈夾縫，更要從台灣科技產業自身立場「多多想一想」以找出最佳出路。

他也表示希望在「合作與競爭」的過程中，主要國家能降低對立升高的外溢成本，扮演更負責任的角色，「造福世界，而非給世界更緊張的關係。」

川普突襲調升南韓關稅，童子賢：台灣應借鏡並警惕外部變數

美國總統川普近期宣布，將對南韓部分進口商品的關稅從先前談妥的 15% 調回 25%，理由是南韓國會遲未完成相關立法與批准程序，美方認定承諾尚未落地。

外界關注此事，童子賢回應，美國總統川普主導下的國際政治外交局勢一向變化很快。他說，川普特色即是「兩個禮拜就可以變一次，兩個月可以變三次」，前陣子才和韓國總統互贈禮物，隔幾個月就「下重手」把關稅拉高到25%。

童子賢認為，這樣的手法不只是做給韓國看，也是在對多個國際貿易談判對象釋放訊號，「也不一定只做給台灣看」，而台灣看在眼裡，也更能體會談判代表站在第一線「確實是不容易」，必須承受高度壓力。

不過，儘管國際政治局勢與科技、貿易談判交織變數增加，他仍指出台灣在2025年的科技產業出口仍然是最暢旺的，形同拿下「非常好的勝局」、台灣算是勝出；展望2026年，AI、伺服器與高階晶片需求仍看旺，但也必須「步步為營」，留意類似韓國關稅從15%調升到25%這種突發挑戰。

