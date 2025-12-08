童子賢籲核綠共存是台灣發展方向 「這原因」不擔心核三重啟是假操作

【記者許麗珍／台北報導】外界關注核三廠重啟，和碩董事長童子賢今表示，台灣能源必須同時兼顧穩定、乾淨與經濟效率，「核綠共存」將是台灣面對氣候變遷與能源需求時不可避免的方向。針對重啟需兩年時程遭質疑時間過長是玩假的，他強調相關主管跟相關領導人是非常認真應對全球氣候變遷議題，重啟執行進度應由專業單位評估。

中華民國核能學會今舉辦第33屆第三屆會員大會，童子賢今獲頒「特殊貢獻獎」，這是該學會成立至今第三位得獎人，童子賢致詞時表示，從理事長手中拿到這個獎座，感覺像是「周潤發得了終身成就獎」。

根據台電核電廠現況評估報告，核三自主安全檢查最快需要1.5年，2027年才有可望重啟核電，外界質疑2年時間太長，童子賢表示，他不是實際的執行機關，因此信賴專業單位執行，重啟執行進度應由專業單位評估，他扮演的是倡議者角色不會介入政治攻防。

外界也擔心核三重啟時間過長，恐是政治假操作，對此童子賢表示他到目前為止，意會到的應該是「相關的主管跟相關的領導人是非常認真地在應對全世界氣候變遷這個議題」，能源路線的選擇與調整，應回到風險管理與技術專業而非政治操作。

童子賢表示，台灣地狹人稠且不生產能源，若要替產業與民生提供乾淨且穩定電力，核能與綠能必須並進，「我主張核綠共存，至於每個月、每年的進度，我不是執行機關，應信賴專業組織。」

童子賢表示，台灣僅有2300萬人口，占全世界人口比率不高，在全球科技產業，特別是資訊電子產業全球生態系當中，卻扮演著不可或缺的重要夥伴角色，台灣已站在一個重要位置上，有時對排名難免忐忑不安，其實不必太過憂慮，不必患得患失排名問題，而要穩定心情，持續努力，台灣已在這一波AI浪潮中已佔據重要位置。

童子賢認為，主管機關與相關領導人已在積極面對氣候變遷，因此能源路線的選擇與調整，應回到風險管理與技術專業，而非政治操作。

