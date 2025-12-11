童子賢自言保守穩健 談穩定幣未必穩且埋有矛盾

台灣玉山科技協會理事長暨和碩集團董事長童子賢今日對穩定幣發展提出看法與提醒。

全球金融業都在緊盯穩定幣發展，此刻台灣也走在推進「虛擬資產服務法」的路上！台灣玉山科技協會理事長暨和碩集團董事長童子賢今（11）日就「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」提出看法，他點出了「虛擬貨幣去中心化vs政府制度中心化」中的矛盾，以及「穩定」二字其實是被人心和經濟情勢所牽動，他亦坦言，目前觀察整體國際環境還未臻成熟。

開場致詞時，童子賢自言對於穩定幣抱持「保守穩健」的態度，待第一階段的專題論壇結束後，童子賢接受媒體聯訪時，則是更進一步說明，「方才在台上致詞時，提到1720年英國南海泡沫事件，起源於當時英國政府的國債過多，政府拿美洲的金跟銀，來發行股票，和南海公司的財富掛鉤，變成一種跟穩定幣一樣概念的東西。」

廣告 廣告

「有一天，大家去兌現南海公司的金跟銀，竟然無法兌現，南海公司股價也開始跌，並影響到跟它掛鉤的英國國債，到最後，英國財政單位、英國政府的信用幾乎破產，許多買英國國債的人，在一夕之間發現財富被歸零。」童子賢引用歷史經驗說道，這也是他所想到歷史上第一個類似穩定幣的概念。

童子賢接續指出，一次大戰結束後，1944年各國聯合舉行佈雷登森林協定，約定用黃金來穩定美元，當時對戰後的秩序確實有貢獻，但到了1971年美國尼克森總統時期，國債飆升、經濟體持續成長，開始認為黃金礙手礙腳，因為不夠用，因此最後就拋棄金本位制，從此美元如脫韁野馬。

「所謂的『穩定』有它的條件，不一定會天長地久，就像美元跟黃金掛鉤，黃金那麼穩定的東西，最後還是會變形，但不是因為黃金或鑽石沒有價值，而是人心變了、經濟情勢也變了。」童子賢分析。

童子賢一步步點出矛盾點，以中國、印度或俄羅斯這些國家來說，其政府未必希望跨境交易速度快，就是為了官方能監管、掌握進出，而現在虛擬貨幣是去中心化，跟上述政府希冀的強力控管，根本就是背道而馳。

所以，童子賢從現實面與執行面來提醒「人心並沒有統一，在做生意的時候不宜一頭熱」以及「國際發展和接受穩定幣的條件是不是成熟？去中心化跟中心化的矛盾是不是或者解決？」他也坦言，目前觀察整體國際環境還未臻成熟。

近幾個月，童子賢就曾透露，自己不斷在觀察虛擬貨幣的發展也調整看法，而他也希望透過今日舉辦的玉山科技論壇，讓各界能深入探討「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」，對未來發展保持觀察與了解，同時也應懷抱風險意識。

更多鏡週刊報導

董座現身對焦穩定幣 緯穎洪麗寗對童子賢幽默喊話

美國收輝達25%分潤金免緊張！ 童子賢：不會是台灣買單

輸出台灣科學園區模式 童子賢：是國力向外延伸、有助政府談判