童子賢若選北市長是可敬對手？ 蔣萬安：離選舉還很長

2026台北市長選舉民進黨由誰挑戰尋求連任的市長蔣萬安 ? 民進黨台北市議員許淑華拋出「非典型政治人物」，考慮和碩董事長童子賢爭取中間選票。台北市長蔣萬安今（27）下午到議會備詢，更頻頻被問到對綠營檯面上戰將看法，針對有人提童子賢，他回應離選舉還有很長一段時間。

許淑華喊話童子賢來參選台北市長。圖／台視新聞（資料畫面）

許淑華喊話童子賢來參選台北市長，會是一個可敬的對手嗎？蔣萬安說，離選舉還有很長一段時間，我們今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。

但議會上蔣萬安也再次被詢問相關問題，對於童子賢，蔣萬安回應「曾說他適合擔任行政院長」；被詢問如何形容民調最高的立委王世堅，蔣萬安則稱「從從容容，游刃有餘」，並指出覺得很可惜，「他離開台北市議會，收不到他的禮物」。

蔣萬安對用「從從容容，游刃有餘」形容王世堅。圖／台視新聞

只是過去童子賢核電重啟立場一度槓上現今執政黨，民進黨首都市長戰將中，立委王世堅先發出質疑聲浪，盼望童子賢可以說清楚，為什麼別的國家核電是髒的，但童子賢要引進的就是乾淨核能。

另外，首位表態參戰首都市長選戰、壯闊台灣創辦人吳怡農公布黨內戰將民調，說自己只輸給王世堅，位居黨內第二，並指出現在狀況相當弔詭，「因為還沒有其他人表態參選，我們根本沒有辦法交換意見。」

爭首都百里侯，綠營表態者只有吳怡農一枝獨秀；蔣萬安則坐擁行政優勢備戰，卻是遲遲等不到自己對手。

台北／陳蜀強、班瑪旺嘉 責任編輯／陳俊宇

