童子賢若選台北市長是可敬對手？蔣萬安：離選舉還有很長一段時間

記者陳思妤／台北報導

民進黨由誰參選2026台北市長選戰受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。對此，台北市長蔣萬安今（27）日被問到此事，他強調，離選舉還有很長一段時間，持續專注在市政上。

蔣萬安今天到台北市議會接受市政總質詢，他在會前被媒體堵訪問到，怎麼看許淑華喊話童子賢參選台北市長，是可敬的對手嗎？他說，自己也表示過，離選舉還有很長一段時間，今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。

至於行政院對《財劃法》提出覆議，蔣萬安強調，已經表達很多次，還是呼籲行政院要能夠提出具體的試算數字，才能夠有討論的基礎。

媒體也關注到，雙城論壇是否已經確定時間？蔣萬安說，現在持續跟上海方協調 ，很多行政細節還沒有定，有進一步的結論就會跟大家報告。

