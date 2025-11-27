童子賢被點名披綠選台北市 吳怡農稱「要推誰非重點」：市民感受不到黨積極

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長人選備受關注，包括立委王世堅、黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君被看好，台北市議員許淑華日前也提議由和碩董事長童子賢代表參選。對此，有意爭取提名的台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農今（27）日表示，重點不該只放在「要推誰」，而是要提出能為台北市「做什麼」，可惜目前為止只有他表態，台北市民感受不到民進黨的積極。

（吳怡農團隊提供）

吳怡農透過臉書表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，抱歉讓大家擔心了。初選是政黨內部競爭的方式之一，「提出願景、交換意見、爭取支持」，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間，所以他不怕攻擊，只要還有保持不同意見的空間。

吳怡農提到，民進黨曾在2006至2007年發生「十三寇」事件。當時提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

吳怡農說，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

吳怡農強調，他從政的初衷就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人，因此，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？

此外，台北市議員許淑華點名和碩董事長童子賢代表民進黨參選台北市，吳怡農透過自錄影片回應，不應該把重點只放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、看不見民進黨對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持。

