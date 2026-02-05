童子賢談台美關稅談判成果「相當不容易」：盼台灣維持「上善若水」... 為何他長線仍看好AI產業？

對於近期台美關稅談判取得15%不疊加等成果，和碩聯合科技（4938）董事長童子賢周三（2/4）晚間指出，不同領域會用不同角度來讚揚或批評，但他個人認為這是一個相當不容易的談判，「想一想談判的對象，就可以知道這艱難度」，所以他個人會傾向用樂觀、鼓勵角度看此結果。 童子賢直言，台灣因所處微妙地位，宜與人為善而非對抗，他期許台灣能繼續保持「上善若水」、剛柔並推，保持柔軟、彈性，並以此談判條件為基礎，繼續服務世界與產業，也期許世界維持和平、兩岸維持和諧、台灣繼續維持繁榮。

台灣玉山科技協會周三（2/4）舉辦2025年歲末晚宴，由協會理事長童子賢擔綱主持，並邀請行政院政委暨國科會主委員吳誠文致詞，及安排科技部前部長、台灣數位健康產業發展協會名譽理事長陳良基、紙風車文教基金會創辦人李永豐專題演講。

童子賢致詞表示，台灣玉山科技協會長期扮演連結科技、產業與社會的重要平台，致力促進跨領域交流與產業創新。他回顧過去一年，協會舉辦多場論壇、專題演講及產業交流活動，涵蓋AI、半導體、數位健康、淨零轉型與文化科技等議題，並透過青年與國際交流，促進不同世代與領域的對話與合作。

肯定台美談判成果「不容易」 傾向樂觀、鼓勵看待

談到台美關稅談判取得15%且不疊加、諸多產品享232條款最惠待遇等結果，童子賢坦言這樣的談判成果，他相信不同領域（的人），會用不同的角度來讚揚或批評它，但他個人認為這是相當不容易的談判。

童子賢詼諧地解釋，「想一想談判的對象，就可以知道這艱難度」，因此他會傾向選擇用樂觀與鼓勵的角度，看待此次談判的結果。

期許台灣保持「上善若水」 以關稅談判成果繼續服務產業

童子賢話鋒一轉指出，台灣如此的體質與所處微妙的地位，宜「與人為善」而非對抗。他表示，所謂「上善若水」、剛柔並推，若採用強硬、對抗的態度，很容易就被摧毀。

童子賢表示，「上善若水」是指要像水一樣保持柔軟、保持彈性、保持浸潤，甚至最後能無所不在地滲透到很多的地方。他期許台灣能以此談判條件做基礎，繼續服務世界與產業，也期許世界維持和平、兩岸維持和諧、台灣繼續維持繁榮。

比擬網路革命能改善生活 童子賢樂觀看待AI產業發展

對於AI產業展望，童子賢表示AI產業在2025年走勢又快又猛，至於AI的意義，他表示自己常以此比喻2000年的網路革命，它不是一個單一產品，最終一定會進入到所有的數位領域、無所不在。

童子賢說，在此期許下，不管是網路或是AI，都能讓生產力更高、讓現代文明的生活更便利，讓消費者在使用數位產品時，能夠感覺更盡善盡美。

童子賢樂觀表示，若AI能達到效率、便利性與盡善盡美等目標，其實不必擔心該產業是否有高低起伏，到目前為止，他保持樂觀看待AI科技未來幾年的發展，AI一定能夠為現代社會提供便利性與效率。

輝達產品運算能力大增 童子賢：讓廠商獲利帶動良性循環

在聯訪時，媒體談及AI產業發展，童子賢表示自ChatGPT掀起生成式AI熱潮以來，全球數位科技產業受到重大啟發。他指出，輝達執行長黃仁勳今年訪台，象徵這波浪潮持續前進的重要年份，AI應用從萌芽階段邁向成熟。

童子賢解釋，輝達的產品從Blackwell到Vera Rubin，新一代運算能力大幅提升，愈來愈多廠商開始獲利，形成良性循環。他相信台灣憑藉自身努力，已成為全球AI發展不可或缺的合作夥伴。

童子賢強調，科技產品必須真正為現代文明帶來幫助，AI價值在於提升使用者效率、增進方便性，並無所不在地促進數位領域生產力。他認為AI能做到這點，愈來愈多參與者獲利正是最佳證明，此良性循環顯示AI不僅是技術突破，更是能創造實質效益的工具。

台灣壽險總資產累計達30兆元 童子賢盼能轉化成產業動力

對於媒體問是否認為台灣股市過熱？童子賢表示他也有關注到有此憂慮，他回顧從2017年起，台灣GDP中約有15%至18%「爛頭寸」既不投資也不消費，相較南韓僅1%到3%，差距明顯。

童子賢認為，投資是投資未來、消費是消費現在，唯有兩者並進，才能創造經濟動能。他點出，台灣金融圈壽險資產累積達新台幣30餘兆元仍在尋找良好投資標的，這些閒置資金亟需尋找出路。

童子賢直言，當這些資金短期無法去化時，往往會流向股市與房地產短線操作，導致波動比較厲害。他直言投資者追求獲利天經地義，但應區分長短線投資，並盼能將這些充沛資金轉化為良好產業動力，讓台灣未來十年甚至十五年能更上層樓。

