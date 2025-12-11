童子賢談穩定幣：貨幣制度「牽一髮而動全身！須步步為營」

和碩董事長童子賢對穩定幣提出看法，他認為貨幣政策牽一髮而動全身，須步步為營。戴嘉芬攝



隨著全球數位資產與區塊鏈技術的快速發展，「穩定幣」（Stablecoins）逐漸成為金融市場與跨境交易的重要基礎設施。台灣正在制定「虛擬資產服務法」，草案中也納入「穩定幣子法」，已於行政院審查；產業界人士敦促政府盡早立法。和碩董事長童子賢對穩定幣的態度是「傾向穩健」，他強調，貨幣制度是「牽一髮而動全身，茲事體大，必須步步為營」。

玉山科技論壇今日舉辦「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，童子賢以理事長身分出席並致詞。

相較於波動性極高的加密貨幣，穩定幣能透過與法幣或其他資產掛鉤，提供更高的支付穩定性與流動性，並已在國際金融、電子商務、跨境匯款及新興金融科技服務中逐漸被廣泛應用。

童子賢坦言，自己對此領域所學有限，但態度是傾向穩健，「有些人也許會批評我是保守」。他強調，貨幣制度是「牽一髮而動全身，茲事體大」，必須步步為營。

童子賢指出，儘管穩定幣的初衷是追求「穩定」，但歷史上許多為了追求穩定而設計的制度，最終都帶來了泡沫與危機。他腦海中浮現的是1720年的「南海泡沫事件」，也聯想起現今川普政府，「在國家財政有壓力情形下，國債不想怎麼處理，然後就弄一個非常偉大的標的，說那邊南海有無窮的財富，大家完全不用擔心國債」。

他提到，當時的南海股票是另類的穩定方式，但結果是幾年後股價炒高千百倍後泡沫化。最糟糕的是，這帶來的衝擊是信任危機：「對金融體系、對政府的信賴，對那麼偉大的人物想出來的話、那麼大一個政府做出來的制度，最後就不可靠。」他告誡，追求穩定「小心要步步為營，否則事與願違，就是惹來更多像一團亂麻的東西」。

除了南海泡沫，童子賢也回顧了「金本位」制度（一種貴金屬貨幣制度）的瓦解。他表示，美國早期實施金本位，無非也是想追求穩定，背後有黃金實體做擔保。然而，隨著工業革命後全球經濟成長規模擴大，「人類所發掘的黃金其實不夠用」。

他指出，當人類現代文明不斷經濟成長，但黃金數量不足，這種掛勾嘗試穩定最終也礙手礙腳，導致美國在1971年拋棄了布列敦森林協定以來的金本位制度。從此以後，美元就跟脫韁野馬一樣，開始了一番「海闊天空」的局面，但也引發了諸多問題。

談到當前的區塊鏈和虛擬貨幣，童子賢提出一個尖銳的矛盾。他質疑「去中心化是全世界的政府都很歡迎的嗎？」他認為，數位科技的高度發展，其實可以促使中央集權，讓資訊順利集中到政府的財政或金融監管單位。

他直言，很多國家的監管機構其實就是中央政府，政府想要收攏權力，讓控管更有利；但去中心化則是背道而馳。他預期，當世界在推動去中心化的虛擬貨幣時，「會遇到很多的矛盾」，因為實質強大的經濟體不肯往這個方向走。

童子賢強調，數位發展帶來的網路、區塊鏈和虛擬貨幣制度，不能只看到它「方便的一面」，背後其實有非常多的風險。他將其比喻為「醫療或者像核能」：可能對人類社會有幫助，但是都需要高度監管。

他強調，必須在安穩的制度下，讓新科技「有效率、高品質的運作，不失彈性」，卻又能在制度上穩定，才能做到真正的穩定幣。

