童子賢選台北市長是可敬對手？蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，最終由誰參選2026台北市長選戰受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。對此，台北市長蔣萬安今（27）日被問到此事時，僅回應道，離選舉還有很長一段時間，會持續專注在市政上。

蔣萬安今日到台北市議會接受市政總質詢，會前被媒體問及，若童子賢參選台北市長，是可敬的對手嗎？蔣則強調，自己表示過，離選舉還有很長一段時間，今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。

針對行政院對《財劃法》提出覆議一事，蔣萬安再次呼籲，行政院要能夠提出具體的試算數字，才能夠有討論的基礎，而雙城論壇的部分，蔣萬安表示，持續在跟上海方協調，尚有許多行政細節未定，有進一步的結論就會跟大家報告。

