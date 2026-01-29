童子賢：全球貿易已被國際政治主導 台灣科技產業須步步為營

和碩董事長童子賢29日出席台北國際電玩展開幕活動，會後接受聯訪。廖瑞祥攝



外媒報導，中國已核准首批H200晶片進口，激勵輝達股價週三收漲1.59%。和碩董事長童子賢今日指出，國際貿易已從全球化轉變為政治主導，半導體、稀土資源都成了大國的戰略武器。台灣在美、中博弈間應善用科技優勢，審視自身策略與定位。

童子賢今日（1/29）以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席國際電玩展開幕活動。他受訪時表示，科技過去幾十年一直在改善世界，讓人們的生活品質更好更便利，跨國合作更多。但這幾年國際政治詭譎，與科技發展背道而馳。

他繼續指出，這幾年的國際政治情勢，將二戰之後的跨國合作、商務合作撕裂掉了。像是H200晶片禁止輸中、又核准的情形，這幾年相當常見。這顯示美中兩強將本身掌握的籌碼當作政治談判的工具，不再是純粹科技產品的合作，這樣的競合態勢在未來幾年還會持續發生。

童子賢坦言，那種快樂的、好好地做產品的時代已經過去了，現在包括石油、半導體晶片都可以拿來當作國際政治競賽上面的武器；還有稀土、荷蘭EUV設備管制皆然，這樣的情形不會很快過去。台灣在中、美博弈夾縫間要找到最好的出路，站在科技產業自身的立場來審慎評估。

另外，美國本週宣布擬將南韓對等關稅自15%調高至25%，引發市場譁然。但川普隔日隨即改口，為後續談判留下空間。

對此，童子賢認為，川普談判風格反覆，美方喊話調升關稅至25%，此舉不僅是針對韓國，也是給所有國際貿易對象看，台灣談判團隊必須審慎應對類似風險。

他仍對今年科技產業抱持審慎樂觀態度，童子賢表示，去年科技業出口表現暢旺，今年AI、伺服器與高階晶片需求持續強勁。不過，面對地緣政治與關稅變數，台灣產業仍須步步為營，在美中博弈的夾縫中找到有利位置。

