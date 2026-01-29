童子賢：全球貿易走向政治主導 台灣應慎防風險

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢29日指出，全球貿易已轉由政治主導，半導體及稀土等已成大國戰略武器。台灣在美、中博弈間應審視科技策略與自身定位；另外，面對國際局勢多變，台灣也須步步為營，慎防地緣政治挑戰。

外媒報導指中國已核准輝達首批H200晶片進口。台北國際電玩展29日登場，童子賢受訪時表示，美中科技戰已經從美國前總統拜登時代的「絕對封鎖」轉向美國總統川普時代可用「金錢購買」；中國展現「拉帶打」態度，雖然曾表示不一定准許銷售，但目前有節制地開放阿里巴巴、騰訊、字節跳動等企業使用，同時也積極扶植中國國產晶片。

童子賢說，全球貿易已從全球化轉變為政治主導，半導體、稀土資源都成了大國的戰略武器。台灣在美、中博弈間應善用科技優勢，審視策略與定位。他說：『(原音)好好地做產品的時代過去了，現在從石油、半導體晶片通通可以拿來做國際政治競賽上面的武器。大家之前看到的類似稀土的管制，還有這個EUV，也就是荷蘭設備管制，這樣的情形不會很快過去。台灣在中、美博弈夾縫中間要找到最好的出路，其實要用台灣科技產業自己的立場來多多地想一想。』

另外，美國本週宣布擬將南韓對等關稅自15％調高至25％，引發市場譁然。不過，川普隨即改口，為後續談判留下空間。

對此，童子賢說，川普談判風格反覆、高壓，美方喊話調升關稅至25%，此舉不僅是針對韓國，也是給所有國際貿易對象看。台灣談判團隊承受極大壓力，台灣必須審慎應對類似風險。

他認為，雖然去年科技業出口暢旺，且預估今年AI、伺服器與高階晶片需求持續強勁。不過，國際局勢詭譎多變，台灣仍須步步為營，慎防地緣政治挑戰。(編輯：宋皖媛)