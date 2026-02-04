童子賢：台灣具備完整能量 有條件扮演AI浪潮關鍵角色

童子賢強調，台灣科技產業能走向世界，正是仰賴「海納百川、有容乃大」的文化特質。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩(4938)董事長童子賢今日出席台灣玉山科技協會歲末晚宴致詞，談到人工智慧(AI)的發展將如同2000年的網路革命，並非單一產品，而是會滲透所有數位與產業領域。台灣長期作為全球高科技產業的重要合作夥伴，具備完整產業鏈與技術能量，有條件在AI浪潮中持續扮演關鍵角色。

童子賢指出，AI與過往網路技術一樣，將成為基礎型技術，無所不在地融入各行各業，不僅推動產業效率，也重塑現代文明運作方式。AI最終目的在於提升整體生產力、改善生活便利性，並讓數位產品體驗趨近完善。童對於AI產業未來走勢保持樂觀，認為短期波動無礙其長期價值。

談及國際局勢，童子賢對台美關稅談判成果採取正向看待態度，指出在半導體與相關衍生產品方面，台灣取得相對有利條件，談判過程本身即具高度難度，社會各界應理解其複雜性。面對台灣所處的微妙國際位置，與其採取強硬對抗策略，不如秉持「上善若水」的精神，以柔軟、彈性與滲透力，持續服務全球產業與市場。

童子賢也指出，科技要真正轉化為成功產業，關鍵不僅在技術本身，更在於跨領域整合。創新若缺乏法律、金融、會計與創投等專業支援，往往只能停留在實驗室；唯有透過完整生態系協助，好的構想與產品才能快速落地，形成具規模的產業動能。

童子賢強調，台灣科技產業能走向世界，正是仰賴「海納百川、有容乃大」的文化特質，鼓勵分享、包容與合作，使產業在全球競爭中持續壯大。展望未來，童子賢期許台灣在追求速度的同時，更能兼顧穩健發展，持續以科技實力與產業整合能力，為全球創造價值。

