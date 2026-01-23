童子賢：和碩努力不會白費 今年會有不錯成長

（中央社記者吳家豪台北23日電）和碩董事長童子賢今天表示，過去2到3年的努力不會白費，2026年會有不錯的成長，AI產業會是「跑馬圈地、萬馬奔騰」局面。

和碩今天在南港展覽館舉辦集團團圓日活動，席開近800桌，總獎金約新台幣1.6億元，頭獎為Tesla Model Y電動車。

童子賢接受媒體採訪時，被問及和碩股價表現。他坦言，經營公司希望長長久久，能夠穩健又有豐厚報酬，但從歷史來看，經營公司受到兩個因素影響，一個自己的努力，另一個是產業制約。

廣告 廣告

童子賢直言，要站在舞台上，就要繼續努力，「不要被人家踹下台」。和碩10年前的產品卡住約2000億元至3000億元的資金，在調整過程中，已經有為未來做準備。

他強調，和碩過去2到3年的努力不會白費，AI伺服器2026年會有不錯的成長，產業會是「跑馬圈地、萬馬奔騰」的局面。如果要跑得快，又要跑得穩，需靠內部努力，資源的移動涉及上千億元，要很縝密小心，如果出錯會有很大影響。他相信努力會有成果，至於能否反映在股價上，「不在我控制範圍」。（編輯：張均懋）1150123