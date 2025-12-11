童子賢：應保守看穩定幣 避免引發信任危機

▲玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢今（11）日表示，他對穩定幣與去中心化的虛擬貨幣，向來是保守看待。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 近期各國紛紛有意開放穩定幣推行，台灣也欲跟進，玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢今（11）日表示，對穩定幣與去中心化的虛擬貨幣，他向來是保守看待，他以「南海泡沫」危機、布雷頓森林體系事件為例，若不深入探討，恐怕將成想要解決問題，卻造成更大的風險。

玉山科技協會今日舉行「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，童子賢指出，歷史上許多最初為解決問題的措施，後來反而產生很多危機或風險，比如1720年的南海泡沫事件。

他說，美國總統川普因財政壓力，為處理國債，似乎就弄一個很偉大的標的（穩定幣），就如南海泡沫事件一樣，稱英國當時開銷大國債多，就稱南海有無窮財富，要把國債跟財富掛勾，讓外界不憂慮債務，但幾年後大家去兌換就發生擠兌危機，進而泡沫化，最初想帶來穩定效果，但最糟糕的反而是後來引發「信任危機」，衝擊國與國及對金融體系的債信，進而摧毀人民的信賴感。

童子賢再舉另一個例子，黃金保值性高，二戰後44個國家成立布雷頓森林體系讓美元與黃金掛鉤，各國貨幣再與美元掛鉤，以求穩定，但隨著歐洲經濟復甦、歐洲各國紛紛利用制度換取黃金，讓美國儲備的大量黃金流失，好像麻將打一萬元的底，籌碼卻只有100、200元，70年代初布雷頓森林體系正式瓦解，這都是為了追求穩定、解決國債問題，反而造成風險的歷史教訓。

他提到，區塊鏈的好處是去中心化，但他也反問，「去中心化是全世界各國都歡迎的嗎？」很多國家中央政府都想收攏權力，讓政府控管更有力，但去中心化「就是跟政府對著幹」，他解釋，數位科技有利於政府中央集權，因為資訊可以瞬間集中到政府手中，可以是很可怕的力量。

因此，當前要用數位科技做發展去中心化虛擬貨幣，預期會遇到很多矛盾，他舉一些大型經濟體，就不願意往此方向走，如印度、俄羅斯或中國。其次，大家不要只看方便的一面，去中心化背後其實也有很多風險，他解釋，金融跟醫療一樣不能純粹追求高效率，也需要高度監管風險，才能在安穩的制度下發揮高品質效率。

童子賢表示，若企業使用穩定幣進行跨國支付，可能在越南、泰國可行，但資金一旦要匯入印度或中國就會被擋下，因為這些政府需要審查資金流向，這些大型經濟體「強中心化監管」的政策方向結構性衝突，因此，若穩定幣推行使用，跨境匯兌可能會因而在實務運作中斷鏈。

