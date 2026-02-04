童子賢：手機結合AI應用 老幹發新芽會有新局面

（中央社記者吳家豪台北4日電）聯發科示警智慧手機終端需求，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，如果手機結合人工智慧（AI）應用，找到新的賣點，他相信會有新局面，如同「老幹發新芽」。

此外，台股站上32000點，熱度攀高，吸引大量資金。童子賢指出，資金若無適當地方去化，將流向股市與房市做短線投機，造成市場動盪。他期望這些高達數十兆資金能轉化為良好的產業動力，讓台灣未來發展更上一層樓。

童子賢今天以台灣玉山科技協會理事長身分出席歲末晚宴，並接受媒體採訪。被問及台股是否投機氛圍偏高，他表示，台灣長期以來存在金融圈所謂「爛頭寸」問題，國內生產毛額（GDP）有15%至18%既不投資也不消費，「就放在那個地方」。相較之下，鄰近的韓國通常「爛頭寸」比率不到3%。

他指出，台灣算很幸運，在爛頭寸那麼多情況下，過去幾年的經濟成長動能其實還不錯。然而若短期資金沒有地方去化，會跑到股市和房地產進行短線投機，退潮的時候又馬上跑掉，對股市和房市都增加動盪不安的成分。

童子賢直言，從長期來看，他希望這麼充沛、高達幾十兆的資金能轉化為良好的產業動力，讓台灣未來10到15年可以更上一層樓。

手機晶片廠聯發科今天示警，智慧手機終端需求恐受衝擊。對此，童子賢說，如果手機結合未來的人工智慧（AI）應用，找得到新的賣點，他相信會有新局面。

童子賢表示，智慧手機是目前科技產品非常重要的一環，但是從2010年大量普及到現在已經16年，是相當久的產品，其實進入了成熟期。

他提到，在歐洲、美國、日本這樣的經濟高度發達國家，10年前早就人手一支智慧手機，消費已經很飽和，成長幅度不大；因此智慧手機的成長，要看全球的中所得或開發中國家成長情形。

童子賢認為，如果AI與智慧手機結合得好，找到新的賣點，就會像過去電競筆電帶動筆電熱度、比特幣掀起挖礦熱潮一樣，如同「老幹發新芽」。

他強調，AI正變得越來越實用，並開始為企業創造實際利潤，形成良性循環，然而背後真正的意義，是要不斷檢查科技產品是否真的替現代文明帶來幫助，協助使用者提高效率。目前全球發展AI也離不開台灣這個合作夥伴，「我們就繼續前進」。（編輯：楊蘭軒）1150204