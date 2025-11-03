童子賢「金孫」永擎今正式競拍 暫定承銷價268元 中簽潛在報酬率有望逾八成
和碩集團旗下華擎的子公司永擎IPO，4日起競價、7日公開申購。（攝影／李海琪）
和碩孫公司永擎電子（7711）即將叩關集中市場，競拍今（4）日登場，至於最受投資人期待的公開申購則於7日啟動。承銷價每股268元，對照興櫃收盤價估算，帳面價差上看約23萬元，等於抽中一張就有逾八成報酬率，讓永擎成為近期新股抽籤圈最受矚目的「金孫」。
永擎是華擎專攻伺服器領域的小金雞，再往上是和碩（4938）集團的一員。和碩科技董事長童子賢日前親自站台上市前法說會，還用台語笑說「抱孫了」，點名AI伺服器已開啟科技業「新大航海時代」，看好和碩、華擎與永擎分工合作，搶攻全球雲端與AI升級商機。
AI伺服器題材帶動申購熱，永擎上半年獲利亮眼
永擎核心業務是伺服器主機板與整機系統的開發與銷售，產品應用涵蓋高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎建設等領域，長期與輝達、超微等國際大廠合作，是標準的AI伺服器概念股。
在AI浪潮推升下，全球資料中心大舉汰換與新增AI伺服器。市調機構TrendForce預估，2025年全球AI伺服器出貨量年增約28%，高階AI伺服器出貨將從2024年的逾63萬台，一口氣成長到逾130萬台，顯示AI專用伺服器正從少數大型客戶擴散到更多雲端與企業應用。
受惠於此，永擎近年營運明顯起飛。去年營收約88億元、稅後淨利5.05億元，每股盈餘（EPS）8.36元；今年上半年營收比去年同期成長逾三倍，毛利同步攀升，稅後純益約4億元，EPS達6.63元，獲利表現亮眼。
這次配合上市辦理公開承銷，永擎採部分競價拍賣、部分公開申購。競拍底價訂在252.83元，暫定承銷價268元，7日起至11日開放散戶登記申購，11月13日辦理抽籤。由於產業題材熱門、獲利數字漂亮，加上興櫃價與承銷價價差可觀，市場預期申購張數將十分踴躍。
不過，再吸睛的新股也有風險，未來股價仍要看整體AI伺服器景氣與公司獲利能否持續成長。投資人參與申購前，除了想像中籤的「甜美價差」，也應評估自身風險承受度，將永擎視為資產配置的一環，才不會在抽籤落空或股價震盪時，讓好心情跟著坐雲霄飛車。
「小金孫」可望成長為撐盤要角，面對風險以5點應對
從集團版圖來看，和碩近年積極強化伺服器與雲端設備布局，華擎（3515）從PC主機板跨入伺服器與工業電腦，永擎則負責最貼近資料中心與AI運算的伺服器主機板與整機系統，與母公司形成明確分工。外界關注，永擎未來若能在AI伺服器世代完成「彎道超車」，不僅有機會成為華擎、和碩新一波獲利成長動能，也可為台股AI伺服器供應鏈再添一名主力戰將。
不過，AI伺服器屬資本支出循環明顯的產業，永擎仍面臨景氣波動、主要客戶訂單集中、關鍵零組件供應與匯率變動等風險。公司在上市前風險揭露中也提到，將透過分散供應鏈來源、縮短應收帳款週期及強化與原料供應商長約合作，以降低庫存與價格波動衝擊，維持營運穩健。
隨著11月競價拍賣及公開申購啟動，再加上AI題材與集團色彩加持，永擎掛牌首日的「蜜月行情」備受市場期待。投資人除看好短線抽籤價差外，更關注公司能否在AI伺服器擴產潮中持續放大營收與獲利規模，在和碩集團的「新大航海時代」中，真正從「小金孫」長成撐盤要角。
更多信傳媒報導
7成乾癬病友病程超過10年...全身性發炎恐增心肌梗塞風險 民團籲放寬健保給付
國巨又捐錢了 捐錢給國巨基金會3千萬 董事長也是陳泰銘
東南亞成AI資料中心熱區 大馬平均30MW、台灣僅7MW 工研院：算力仍具發展空間
其他人也在看
台北晶華迎感恩節 4款外帶熟食禮籃喜見「皇家爐烤火鴨雞」霸氣再現
迎接感恩節，台北晶華酒店應景推出一系列餐飲及住房優惠，即日起至12月28日晶華主廚團隊設計推出4款外帶熟食禮籃，包括全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、霸氣十足的「爐烤美國頂級肋眼牛排」、冠軍熱銷的「威靈頓牛排」，以及經典美味的「爐烤火雞」，點心房也準備了經典南瓜派與美式胡桃派等秋日甜品，為團聚時光增添儀式感。11月14日至12月28日推出「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚12,212元+15.5%起，房客可以入住占地近14坪的豪華客房，享用兩客全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，還將獲贈主廚特製爐烤火雞，附上自製蔓越莓醬與火雞肉汁，讓節慶美味延續至家中餐桌。中時財經即時 ・ 1 小時前
因庇護涉政變前總理，秘魯宣布與墨西哥斷絕外交關係
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，秘魯宣布將與墨西哥斷絕外交關係。秘魯外交部長Hugo de Zela透過網路直播表示，秘魯將與墨西哥斷絕外交關係。De Zela表示，此舉源於墨西哥政府將前總理Betsy Chavez安置在利馬的一處外交官邸。Chavez因在2022年為時任總統Pedro Castillo工作期間涉嫌參與政變而被起訴。財訊快報 ・ 32 分鐘前
京站正式與百八魚場餐飲簽約，啟動多角化經營新布局
【財訊快報／記者陳浩寧報導】京站(2942)日前宣布以2億元取得「百八魚場餐飲」分割移轉所設立之新設公司「京饌餐旅」67%股權，並與百八魚場餐飲於3日正式舉行簽約儀式，象徵雙方合作正式啟動，為京站多角化經營與品牌版圖擴張揭開全新序幕。京站董事長林怡均表示：「這次是京站多角化經營跨足非常重要的一步，對我來說，它也不是單純的一紙合約，是能夠讓京站整個生活圈更豐富、多元、有趣，也更完整，讓餐飲成為京站成長的新動能，也謝謝兩邊的團隊在這段時間非常努力的溝通，讓簽約順利進行。」百八魚場餐飲擁有旗下三大品牌，包含「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」的經營權。三大品牌現於全台共擁有13間直營門市，其中「百八魚場」有9間分店、「漉」海鮮蒸氣鍋3間分店、「海宴新台菜」則有1家門市。京站表示，未來亦將積極評估其他零售與生活消費相關產業投資機會，打造多元化的事業體系，提升整體獲利能力，邁向IPO之路。財訊快報 ・ 55 分鐘前
永擎11/4-11/6上市前競拍 底價252.83元
華擎 (3515-TW) 旗下永擎 (7711-TW) 配合上市前公開承銷，將採取部分競價拍賣，部分公開申購，預計 11/4-11/6 競拍，11/10 開標，11/7-11/11 辦理公開申購，11/13 抽籤，此次對外競價拍賣 6,36鉅亨網 ・ 21 小時前
台積電先進封裝爆滿 日月光、京元電子跟著外溢沾光
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，先進封裝產能持續供不應求，與此同時，台積電6吋、8吋廠卻面臨產能利用率下降的問題，曾經是台積電走進國際的主戰功臣，現在也邁入重生轉型的關鍵階段。鏡報 ・ 1 小時前
《電零組》台光電 卡位M9新世代材料
【時報-台北電】AI伺服器平台全面升級，高階材料迎來新一輪汰換潮。台光電（2383）表示，2026年將以M8+過渡方案銜接M9新世代材料，後者預計於2026年下半年量產。受惠於AI伺服器與800G交換器需求延續，法人看好AI基礎建設業務比重可望突破7成，成長動能將一路延續至2026年。 因應需求擴張，台光電同步推進全球產能布局，中山與馬來西亞新廠年底開出，觀音與昆山廠明年加入量產，整體產能較今年再提升約3成，2026年底總產能可望達每月750萬張，並持續採「全產全銷」策略。 台光電指出，新增產能主要支應AI伺服器與高速交換器應用，並提前備料以確保供應穩定。 隨AI伺服器功耗與板層數持續提升，材料性能需求同步升高。 據悉，台光電HDI技術領先、市占率70％全球第一，為日、韓以外唯一具100％自有mSAP（改良型半加成）高階製程的廠商，並在高速無鹵素材料市場維持全球領導地位。當AI主板層數由26層邁向32層，對材料穩定度與導熱特性的要求更高，因此也推升高階產品比重持續增加。 台光電指出，M9材料已完成認證，預計2026年下半年量產；M8+方案則依不同客戶需求，透過玻纖布、銅箔或樹脂的升級組時報資訊 ・ 1 天前
日舞者來台！行李放飯店被偷走 網怒：好丟台灣人的臉
日本一名舞者「melochin」（めろちん）近日來台演出，沒想到行李放在飯店，竟然被清潔人員偷走，目前正跟飯店討論賠償。消息一出，震驚不少網友，紛紛怒斥「好丟台灣人的臉」。有網友轉發melochin日...華視 ・ 16 小時前
AI零組件供應鏈撐盤＋台積電拉尾盤，指數收紅維持在5日線之上
【財訊快報／方亞申】台股月線6連紅，尤其10月大漲2412點或9.34%，週一、11月開盤第一天，亞洲股市漲多跌少，台股震盪上升，不過買盤並不強，盤中一度跌破平盤，尾盤台積電(2330)拉升，以及AI供應鏈大多收紅，僅電子下游代工股鴻海(2317)等下跌，指數終場收在28334.59點，上漲101.24點或0.36%，成交量5632.36億元。一般11月漲多跌少，台積電及AI供應鏈是焦點所在。美國股市10月份歷經財報公布，僅臉書、甲骨文及微軟表現較弱，其他如特斯拉、蘋果、輝達、美光、谷歌、亞馬遜等表現都不錯；加上聯準會降息、美中關稅談判狀況不差，雖美國政府關閉，但情況不算太糟，四大指數全面都創歷史新高，只要10日線不破，大致上上升趨勢不變。而11月份超微、博通及輝達將公布季報，理論上利多高於利空，尤其輝達在GTC DC召開大會，公布大公司對於AI伺服器需求殷切，並提出美國能源部及投資諾基亞10億美元邁向6G，對於後市新AI晶片一一排上推出時程，股價登上200美元，市值一度超過5兆美元。而超微也與美國政府合作，博通及英特爾業績不錯，晶片大廠超微也達成價值10億美元與美國政府的人工智慧（A財訊快報 ・ 33 分鐘前
粿粿美國玩2週「含金量太高」 釣一票媽媽羨炸：出門2小時都好難
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），並在兩人出遊美國後性情大變，粿粿則發出自白影片，讓事件討論度不斷延燒。然而，就有一名人妻驚呼，可以自己出國2個禮拜在媽媽圈的含金量真的很高，引來不少媽媽共鳴「一個人在房間好好睡一覺都是奢望」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 52 分鐘前
粿粿負擔8成家用！已婚男星「力挺范姜彥豐」喊：多出一點又怎樣？
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，男方控訴女方婚內出軌王子（邱勝翊）、婚後房產登記在她名下，女方則稱自己負擔8成頭期款、6成以上房貸，以及結婚3年以來的6至8成家用等。對此，結婚5年的演藝圈前輩張捷也發表自身看法，直言「對就是對，錯就是錯。出軌就該認錯，別找藉口」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 58 分鐘前
巴菲特昔看衰美元 如今抱11.8兆現金等啥？專家揭背後端倪
股神巴菲特（Warren Buffett）投資動向受關注，根據最新資料，他旗下波克夏海瑟威公現金儲備暴增至3817億美元（約新台幣11.8兆元），創下歷史新高紀錄。同時，巴菲特在這段期間淨賣出了價值約61億美元（約1880億元新台幣）的股票，引發市場猜測。中時財經即時 ・ 21 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連續「留名6年」世界大賽冠軍！球迷驚呆：得史密斯者得天下
世界大賽G7道奇在延長賽以5：4擊敗藍鳥逆轉封王，G6用了96球繳出6局僅失1分表現的山本由伸，G7又再度臨危授命登板，最終獲選世界大賽MVP。然而，電視轉播平台愛爾達體育家族也整理出近6年MLB世界大賽冠軍戒指得主，竟有1名連續出現6年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳
儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...聯合新聞網 ・ 1 小時前
埔基醫院公務車下山自撞電桿釀4傷 訓練醫師頸椎骨折送醫
據了解，該輛埔基公務車2日由院內職員駕駛，搭載一名住院醫師及林姓男子等2名訓練醫師，前往仁愛鄉原民部落進行衛教活動。午後經埔霧公路由霧社往埔里方向下山返院途中，發生失控自撞車禍。埔里警分局交通小隊員警及消防隊獲報趕抵現場，發現該輛醫院巡迴車車頭保險桿和右前...CTWANT ・ 16 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 58 分鐘前
股匯不同調 新台幣收30.838元寫近6個月新低
（中央社記者趙敏雅台北2025年11月3日電）股匯市表現不同調，台股收盤再寫新高，不過外資匯出之下帶動新台幣貶破30.8元關卡，終場收最低30.838元，貶8.9分，不只連續4個交易日貶值，收盤價更是近6個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.105億美元。美中近期就稀土供應達成協議，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日受訪時表達憂心，指稱「中國有時不是可靠夥伴」。川習會後，金融市場反應審慎，加上美國聯準會（Fed）12月是否再降息仍未定調，美元指數居高，逼近100大關，非美貨幣承壓。台股今天上下震盪344點，終場在台積電由黑翻紅下，指數收盤上漲101.24點，收在28334.59點，創下收盤歷史新高。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超85.88億元。新台幣匯率上午以30.76元開出後，在美元強勢影響之下，一路走弱，隨著外資加大匯出力道，更讓匯價迅速跌破30.8元，終場收在30.838元，寫下5月初以來、近6個月新低紀錄。外匯交易員表示，今天外資賣超84.46億元，促使新台幣走貶，不過出口商拋匯力道也較明顯，後續關鍵仍在外資動向，也須留意出口商拋匯中央社財經 ・ 13 小時前
股神滿手現金！他曝巴菲特「不想參與AI行情」 退休前再賣61億美元持股
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導「股神」巴菲特（WarrenBuffett）今年5月在旗下公司波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）的年度股東大會上，無預警丟出震撼彈...FTNN新聞網 ・ 13 小時前