童子賢「金孫」永擎今正式競拍 暫定承銷價268元 中簽潛在報酬率有望逾八成

和碩孫公司永擎電子（7711）即將叩關集中市場，競拍今（4）日登場，至於最受投資人期待的公開申購則於7日啟動。承銷價每股268元，對照興櫃收盤價估算，帳面價差上看約23萬元，等於抽中一張就有逾八成報酬率，讓永擎成為近期新股抽籤圈最受矚目的「金孫」。

永擎是華擎專攻伺服器領域的小金雞，再往上是和碩（4938）集團的一員。和碩科技董事長童子賢日前親自站台上市前法說會，還用台語笑說「抱孫了」，點名AI伺服器已開啟科技業「新大航海時代」，看好和碩、華擎與永擎分工合作，搶攻全球雲端與AI升級商機。

AI伺服器題材帶動申購熱，永擎上半年獲利亮眼

永擎核心業務是伺服器主機板與整機系統的開發與銷售，產品應用涵蓋高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎建設等領域，長期與輝達、超微等國際大廠合作，是標準的AI伺服器概念股。

在AI浪潮推升下，全球資料中心大舉汰換與新增AI伺服器。市調機構TrendForce預估，2025年全球AI伺服器出貨量年增約28%，高階AI伺服器出貨將從2024年的逾63萬台，一口氣成長到逾130萬台，顯示AI專用伺服器正從少數大型客戶擴散到更多雲端與企業應用。

受惠於此，永擎近年營運明顯起飛。去年營收約88億元、稅後淨利5.05億元，每股盈餘（EPS）8.36元；今年上半年營收比去年同期成長逾三倍，毛利同步攀升，稅後純益約4億元，EPS達6.63元，獲利表現亮眼。

這次配合上市辦理公開承銷，永擎採部分競價拍賣、部分公開申購。競拍底價訂在252.83元，暫定承銷價268元，7日起至11日開放散戶登記申購，11月13日辦理抽籤。由於產業題材熱門、獲利數字漂亮，加上興櫃價與承銷價價差可觀，市場預期申購張數將十分踴躍。

不過，再吸睛的新股也有風險，未來股價仍要看整體AI伺服器景氣與公司獲利能否持續成長。投資人參與申購前，除了想像中籤的「甜美價差」，也應評估自身風險承受度，將永擎視為資產配置的一環，才不會在抽籤落空或股價震盪時，讓好心情跟著坐雲霄飛車。

「小金孫」可望成長為撐盤要角，面對風險以5點應對

從集團版圖來看，和碩近年積極強化伺服器與雲端設備布局，華擎（3515）從PC主機板跨入伺服器與工業電腦，永擎則負責最貼近資料中心與AI運算的伺服器主機板與整機系統，與母公司形成明確分工。外界關注，永擎未來若能在AI伺服器世代完成「彎道超車」，不僅有機會成為華擎、和碩新一波獲利成長動能，也可為台股AI伺服器供應鏈再添一名主力戰將。

不過，AI伺服器屬資本支出循環明顯的產業，永擎仍面臨景氣波動、主要客戶訂單集中、關鍵零組件供應與匯率變動等風險。公司在上市前風險揭露中也提到，將透過分散供應鏈來源、縮短應收帳款週期及強化與原料供應商長約合作，以降低庫存與價格波動衝擊，維持營運穩健。

隨著11月競價拍賣及公開申購啟動，再加上AI題材與集團色彩加持，永擎掛牌首日的「蜜月行情」備受市場期待。投資人除看好短線抽籤價差外，更關注公司能否在AI伺服器擴產潮中持續放大營收與獲利規模，在和碩集團的「新大航海時代」中，真正從「小金孫」長成撐盤要角。

