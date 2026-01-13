童子錫燈才是目標！出自國寶級大師 賊密謀一樁工廠縱火竊盜慘了

這對錫雕作品來自國寶級錫雕大師陳志昇之手。(非遭竊童子錫燈)照片取自彰化縣文化局



彰化縣福興鄉一起工廠火災，消防火場鑑識後驚揭是縱火案，竊賊陳男的目標是一對出自國寶級錫雕大師陳志昇之手的童子錫燈，陳男卻極細心思的密謀一樁縱火案滅證，掩飾自己的竊行。之後再拿著童子錫燈典當100萬元。

縱火竊案被竊的童子錫燈，來自國寶級錫雕大師陳志昇之手。照片取自彰化縣文化局

判決書揭露陳男縝密縱火竊盜過程，他2024年9月30日犯案前一週，至蝦皮購物網站買兩面偽造車牌號碼懸掛在車上，同天駕車至彰化縣福興鄉一家工廠，翻越圍牆，竊取放在工廠內的童子錫燈1對，之後點燃可燃物縱火，自己帶著童子錫燈逃離工廠。

廣告 廣告

火勢燒毀工廠內物品，且延燒相鄰的房屋外牆、窗戶等物及牆面燻黑。此時，陳男一路往南，抵達高雄市一家當鋪，將童子錫燈以新臺幣100萬元典當。被竊走的「童子錫燈」來自國寶級錫雕大師陳志昇之手，其工藝承傳三代。調查指出，錫登高約3尺、重約6公斤，包含玻璃框達10公斤。

審理期間，陳男否認縱火，不過，案發附近路口監視器畫面顯示，陳男2024年9月30日2時8分，翻越工廠外圍牆進入工廠，同日3時34分，錫燈搬至工廠圍牆外，先步行離開，同日3時40分，陳男駕駛車輛至工廠圍牆外，將錫燈搬上車，同日3時41分許駕車離去，工廠則於同日3時43分有火光竄出，冒出更多濃煙，並產生火勢延燒情形。

根據彰化縣消防局在火災後至現場勘察鑑定，認起火原因無法排除陳男使用明火引燃工廠西南邊泡茶間南側窗戶附近可燃物，進而引發火災。彰化地院審結，陳男犯踰越牆垣竊盜罪，處有期徒刑1年2月；又犯行使偽造特種文書罪，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日；又犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，處有期徒刑2年。合計判處3年2月徒刑。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂