童子 秀政績 藍酸罄竹難書

基隆市議會議長童子瑋就任三年，國民黨基隆市黨部十五日細數「金童政績」並以罄竹難書形容開酸。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市議會議長童子瑋就任三年，國民黨基隆市黨部十五日特別細數「金童政績」並以罄竹難書形容開酸，發言人黃申棟說童的政績談不上多，爭議卻不少，三大「亮眼」政績包括罷免案政治翻車、收割政績速度快、油汙事件中主張普發現金大當「散財童子」名不虛傳，奉勸童子瑋要真正站在市民這邊而非只顧包裝、把話講得漂亮。

黃申棟指出，童子瑋最具代表性「亮點」政績的第一項就是今年的代表字「罷」，童子瑋力挺的大罷免行動，最終以三十二比零的結果收場，成為全國政壇難得一見的政治翻車現場，嘴上說要替基層員警爭取繁重加給，實際上卻是不斷增加基層原本不需要做的維安業務，讓第一線同仁無所適從。

副發言人林祐德表示，第二個「亮點」則是收割政績的速度之快，童子瑋掛出的看板上所列成果，實際上都是謝國樑上任後推動完成的政策與工程，其中不少甚至是過去童子瑋要求前市長林右昌處理卻遲遲未見行動的案件，像是騎樓整平工程在林右昌市長任內一０三至一一一年僅完成約六百平方公尺，謝國樑市長上任後就完成超過八千平方公尺，執行效率高下立判，成果卻被無情收割。

林祐德指出，第三項則是在大罷免時期，童子瑋曾批評國民黨爭取的「普發一萬」是毀憲亂政，然而基隆發生水汙染事件後，市府在兼顧財政狀況與實際需求下提出補償方案，童子瑋卻又改口主張「普發現金」，童子瑋「散財童子」真的名不虛傳，若真的當選市長，不敢想像財政紀律有多亂。